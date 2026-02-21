Pierre-Emile Hojbjerg (30 ans) sur le départ de l’OM cet été, Medhi Benatia aurait jeté son dévolu sur un milieu de terrain prometteur de l’OGC Nice.

Un été agité se profile à l’OM. Selon Achille Ash, le départ de Pierre-Emile Højbjerg n’est plus qu’une question de temps. Après plusieurs mois marquées par l’irrégularité du co-capitaine marseillais, le Danois attire désormais les regards en Serie A. Cet hiver, la Juventus Turin avait fuité à plusieurs reprises. Cette situation oblige le club phocéen à réagir vite pour ne pas laisser un vide dans l’effectif.

Boudaoui, la cible idéale

D’après le journaliste, Boudaoui serait le profil idéal pour compenser ce départ. Âgé de 26 ans et sous contrat avec l’OGC Nice jusqu’en 2027, l’Algérien est un milieu capable d’apporter rythme, technique et projection vers l’avant. Mais le club azuréen ne pourra pas se permettre de garder le joueur trop longtemps si aucune offre intéressante n’arrive. Estimé autour de 12 millions d’euros, Boudaoui pourrait bien être vendu dès cet été pour éviter un départ libre l’été suivant.

Un mercato facilité par Beye ?

Pour l’OM, il s’agit de sécuriser rapidement le dossier. Boudaoui représente une solution crédible et relativement accessible pour remplacer Hojbjerg, tout en conservant un profil jeune et prometteur dans l’entrejeu. Le club phocéen devra néanmoins négocier habilement avec les Aiglons pour ne pas céder à la surenchère et sécuriser sa nouvelle pièce maîtresse avant la reprise. Mediafoot apporte une bonne nouvelle en ce sens : Boudaoui collabore avec Classico, agence qui gère également les intérêts d’un certain Habib Beye…