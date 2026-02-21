OM – L’analyse de Bastien Aubert : « Les 3 premiers paris ratés de Beye à Brest »

Habib Beye a connu une défaite amère vendredi à Brest (0-2) pour sa première sur le banc de l’OM. Tactiquement, il aurait pu mieux faire. Analyse.

Persévérer avec Pavard en défense

Impliqué sur le deuxième but inscrit par Ludovic Ajorque, Benjamin Pavard a vécu une soirée très compliquée à Francis-Le Blé. Battu en vitesse, souvent en retard à l’impact, le défenseur de l’OM a remporté seulement 3 duels sur 11. Trop peu pour exister dans un match de ce niveau. Il faut toutefois nuancer. À ses côtés, Nayef Aguerd a lui aussi souffert, plafonnant à 6 duels gagnés sur 11. Une charnière en difficulté, souvent exposée par un bloc marseillais étiré. La question se pose alors : fallait-il insister ? Sur le banc, CJ Egan-Riley piaffait, tout comme Leonardo Balerdi. Deux profils plus mobiles, peut-être plus adaptés à la vitesse brestoise. Beye a choisi la continuité. Le pari n’a pas tenu.

Donner le brassard à Höjbjerg

Pierre-Emile Højbjerg est un régulateur, un joueur d’équilibre, un homme de devoir. Mais vendredi, il a encore donné le sentiment de ralentir le tempo. Incapable d’accélérer le jeu, de casser les lignes par la passe ou la projection, le Danois a incarné une forme de prudence qui a étouffé l’OM. Lui confier le brassard pour cette première était un choix fort. Peut-être trop fort. Dans un contexte où l’équipe manquait d’énergie et d’orgueil, pourquoi ne pas avoir misé sur un profil plus explosif, plus instinctif ? Timothy Weah, certes en difficulté hier, dégage une intensité et une verticalité plus proches de l’ADN marseillais. Le capitanat ne se résume pas au statut. Il doit aussi incarner une dynamique, un mot déjà cher à Beye.

Titulariser Vermeeren trop haut

Le troisième choix qui interroge concerne Arthur Vermeeren. Aligné dans un 4-3-3 classique, le Belge a évolué trop haut sur le terrain. L’idée de le relancer était cohérente. Mais face à un milieu brestois mordant, agressif et compact, il n’a jamais trouvé la bonne zone. Plus relayeur que récupérateur, moins tranchant dans les duels, l’ancien joueur de l’Atlético Madrid a semblé bridé dans un rôle qui ne correspond pas pleinement à ses qualités premières : la récupération, l’anticipation, la première relance. Ce n’est d’ailleurs qu’après sa sortie que Marseille a montré un autre visage. Le passage en 4-4-2, plus vertical, avec l’entrée de Pierre-Emerick Aubameyang, a redonné un semblant d’élan offensif. Trop tard.

La première de Beye laisse des doutes

Beye n’est évidemment pas le seul responsable. L’intensité brestoise, la fragilité mentale marseillaise, le manque de repères collectifs : tout cela pèse. Mais une première impression compte. Et à Brest, l’OM a paru hésitant dans ses choix, fragile dans ses équilibres et incapable d’imposer son tempo. Le chantier est immense avant le stage à Marbella et un Olympico décisif dans huit jours au Vélodrome.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

01/03 : OM-Lyon (24e journée de Ligue 1)

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France