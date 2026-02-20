Brest – OM (2-0) : première ratée pour Beye, les tops et flops marseillais

Ce vendredi soir, pour la première d’Habib Beye, l’OM a complètement raté sa première période sur la pelouse du Stade Brestois. Punis par un doublé de Ludovic Ajorque (10e, 29e), les Marseillais ont été mieux en seconde période, mais enchaînent un 4e match de suite sans victoire en Ligue 1. Découvrez nos tops et flops côté marseillais (2-0).

Le top

TIMBER

Seul Marseillais au niveau ce soir, il a essayé tant bien que mal à créer quelque chose au milieu dans une équipe qui a été à la rue pendant la quasi totalité du match. Remplacé à la 79e minute pour l’entrée d’Abdelli, il aurait mérité de disputer tout le match. Surtout quand on voit le match de Vermeeren et Hojbjerg…

Les flops

AGUERD

Complètement dépassé au duel avec Ajorque, il laisse l’attaquant brestois ouvrir le score, et n’est pas impérial non plus sur son deuxième but. Comme Pavard, il a vécu un match très compliqué.

PAVARD

Spectateur sur l’ouverture du score comme d’autres de ses coéquipiers, il se fait lui aussi avoir par le terrible Ajorque sur le deuxième but. Pas assez agressif sur l’international français, qui a le coffre et le jeu de tête pour dominer complètement la défense marseillaise. Du mieux en seconde période, mais trop limité.

VERMEEREN

Plus titularisé depuis le 4 janvier dernier, Habib Beye lui a laissé sa chance ce soir, mais on ne peut pas dire qu’il l’ait saisie. Malheureux sur l’ouverture du score, il dévie un ballon de Magnetti, et fait une passe décisive involontaire pour Ajorque. Il fait logiquement les frais des choix du coach à la mi-temps, pour l’entrée d’Aubameyang.

GREENWOOD

Avec 7 tirs tentés ce soir, il a été le joueur le plus actif dans ce registre. À la 25e minute, il fait passer un premier frisson après un crochet suivi d’un tir, qui passe trop à gauche du but adverse. Juste avant la mi-temps, sa frappe à l’entrée de la surface est dangereuse et relâchée par Coudert, et en seconde période, c’est lui qui obtient le penalty sur la faute de Guindo. Mais une fois devant Coudert, l’Anglais a vu sa tentative repoussée par le gardien brestois. À 2-1, il aurait pu relancer ce match, mais il n’a pas su le faire.