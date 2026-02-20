OM : Højbjerg se lâche après la défaite à Brest

L’OM a vécu un vendredi soir difficile avec sa défaite 2‑0 à Brest, lors d’un match crucial pour la course au top 3. Le milieu de terrain et capitaine du soir Pierre‑Emile Højbjerg, très décevant ce soir, n’a pas caché sa frustration et a exprimé son mécontentement dans des propos très clairs à l’issue de la rencontre.

Les mots forts de Højbjerg

Au micro de Ligue 1+ après le match, Højbjerg a déclaré :

« Je crois qu'après 20 minutes, on a pris les deux buts, on s'est compliqué le match. Il ne faut pas trop parler, il faut beaucoup travailler et assumer les responsabilités. »

Le joueur danois a insisté sur le manque d’investissement de son équipe et l’urgence de se remettre en question :

« Ce qu’on fait maintenant, ce n’est pas assez bien. Je trouve qu’on a eu les occasions qu’il fallait pour marquer, on n’a pas réussi. Il ne faut pas trop parler, il faut assumer et prendre les responsabilités. Parce que ce n’est pas assez bien ce qu’on fait. »

Une situation délicate pour l’OM

Cette défaite intervient dans un contexte compliqué : Marseille peine à enchaîner les performances convaincantes et voit ses espoirs européens menacés après 4 matchs de suite sans victoire en Ligue 1. Le nouveau coach Habib Beye doit déjà faire face à la pression et à l’exigence de ses cadres, tandis que le vestiaire est appelé à montrer plus de cohésion et d’implication sur le terrain.

Højbjerg, par son franc-parler, envoie un signal fort : il faudra davantage de travail, d’engagement et de responsabilité pour redresser la barre et retrouver la compétitivité nécessaire en Ligue 1.