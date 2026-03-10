Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Le jeune Antoine Valero (17 ans) a participé ce lundi à l’intégralité de la séance collective avec l’équipe fanion de l’OM. Habib Beye pourrait le lancer d’ici à la fin de la saison.

La relève frappe déjà à la porte à Marseille. Alors que l’OM surveille de près l’évolution de ses jeunes talents, un nouveau nom commence à circuler avec insistance : celui d’Antoine Valero. Le jeune attaquant de 18 ans a participé ce lundi à l’intégralité de la séance collective avec l’équipe première. Une étape importante dans sa progression, qui pourrait annoncer une première apparition avec les professionnels avant la fin de la saison.

Un nouveau talent dans le sillage d’Ange Lago

Ces dernières semaines, Habib Beye observe attentivement plusieurs jeunes issus du centre de formation. Après avoir intégré Ange Lago au stage de Marbella puis dans les groupes professionnels, l’entraîneur de l’OM pourrait désormais offrir une chance à Valero.

Selon l’insider spécialisé sur la formation olympienne Belo Foot 13, la progression du jeune buteur est suivie de très près. « Antoine Valero (2008) a participé ce lundi à l’intégralité de la séance collective avec les professionnels. Habib Beye pourrait donner du temps de jeu à un pur attaquant marseillais en cette fin de saison », assure la source.

Les supporters de l’OM déjà conquis

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l’OM n’ont pas tardé à réagir à cette information, beaucoup voyant déjà en lui l’un des grands espoirs du club. « À chaque fois qu’il monte en catégorie il score, c’était obligé ! 17 ans et un des éléments les plus prometteurs », souligne par exemple le supporter Thomas Batailler. D’autres fans militent déjà pour le voir entrer en jeu dans les prochaines semaines.

« Il mériterait 1 ou 2 entrées sur ce que j’ai vu de lui », estime Réact StarAc. L’enthousiasme est même total chez certains. « HAHAHAHA ENFINNN DEPUIS LE TEMPS QUE ÇA LE SUIT !! C’est du tout droit ! », s’enthousiasme Nueve. Une chose est sûre : la jeunesse marseillaise continue de frapper à la porte, et Habib Beye pourrait bien offrir une première chance à ce nouveau talent offensif avant la fin de la saison. À Marseille, la nouvelle génération est déjà en marche.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France