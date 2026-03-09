Pablo Pagis affole le mercato. Brillant avec le FC Lorient cette saison, le milieu offensif de 23 ans est suivi de près par l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens. Mais un nouvel acteur vient de s’inviter dans le dossier : Augsbourg, qui pourrait bien surprendre tout le monde.

Le nom de Pablo Pagis circule de plus en plus sur le marché. Auteur d’une saison très solide avec le FC Lorient, le milieu offensif de 23 ans s’est imposé comme l’une des belles révélations du championnat. Ses performances attirent logiquement l’attention et plusieurs clubs ont déjà commencé à se positionner. En Ligue 1, trois prétendants suivent de près la situation du joueur : l’OM, le Stade Rennais et le RC Lens.

Pagis, l’atout offensif de Lorient

Avec 8 buts en 21 apparitions cette saison, Pablo Pagis a franchi un cap important dans sa carrière. Technique, mobile et capable d’évoluer sur plusieurs postes offensifs, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus influents du dispositif lorientais. Sa vision du jeu, sa qualité dans les petits espaces et sa capacité à créer des décalages entre les lignes font de lui un profil particulièrement recherché. Son absence lors du déplacement à Lille a d’ailleurs mis en lumière son importance dans l’animation offensive des Merlus (1-1).

OM, Rennes et Lens déjà sur le dossier

Face à cette montée en puissance, plusieurs clubs français ont pris des renseignements. L’OM apprécie sa créativité et sa polyvalence dans le secteur offensif. Le Stade Rennais, toujours attentif aux profils techniques capables de dynamiser son jeu, suit également sa progression. Mais c’est le RC Lens qui a actuellement les faveurs du joueur. Le projet lensois, basé sur l’intensité et la valorisation des jeunes talents, séduirait particulièrement Pablo Pagis et son entourage. Une piste qui pourrait prendre de l’épaisseur si le club nordiste décidait de passer concrètement à l’action.

Augsbourg s’invite dans la course

Mais un nouvel acteur pourrait bien rebattre les cartes. Selon le site Jeunes Footeux, le FC Augsbourg, en Bundesliga, suit lui aussi attentivement la situation du joueur lorientais. Le club allemand réfléchit déjà à l’après Alexis Claude-Maurice, auteur d’une saison solide en Allemagne, et voit en Pagis un profil capable de s’inscrire dans cette continuité. Le style du joueur, capable d’évoluer entre les lignes et de créer du jeu, correspond parfaitement au système offensif souvent utilisé par le club allemand. Et si les clubs français sont bien présents sur le dossier, Augsbourg pourrait profiter de sa discrétion pour avancer ses pions.

Le FC Barcelone, un rêve toujours présent

Malgré ces intérêts concrets, Pablo Pagis garderait aussi un rêve bien précis dans un coin de sa tête. Comme beaucoup de joueurs offensifs, le Lorientais nourrit une fascination pour le FC Barcelone. Rejoindre un jour le club catalan représenterait même son objectif ultime. Un rêve encore lointain, mais qui témoigne de l’ambition du joueur. Sous contrat avec le FC Lorient jusqu’en 2027, Pablo Pagis reste pour l’instant un joueur clé du club breton. Mais face aux convoitises qui se multiplient, son avenir pourrait rapidement devenir l’un des dossiers chauds du prochain mercato.

