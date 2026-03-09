OM : dirigeants, coaches, joueurs… qui est le premier responsable de la crise ?

Malgré une victoire face à Toulouse ce samedi soir, la crise traversée par l’OM fait débat au sein de la rédaction de But Football Club : qui en est le principal responsable ?

Les joueurs

« Au cœur de la crise que traverse actuellement l’OM, les joueurs portent sans doute la plus grande part de responsabilité. Certes, l’instabilité chronique du club et certaines décisions de la direction ont leur rôle dans ce climat agité, mais sur le terrain, l’attitude de l’effectif interroge. Le manque d’énergie et d’intensité aperçu depuis le début de la saison ne traduit pas vraiment une volonté collective de renverser la situation.

Pire encore, l’absence de maîtrise technique et de cohésion, souvent visible même sur un seul match, fragilise un groupe qui semblait pourtant armé pour mieux faire. Ni Roberto De Zerbi ni Habib Beye ne semblent avoir trouvé la formule magique pour relancer la machine. Une question commence alors à se poser avec insistance autour du club phocéen : et si, tout simplement, cet effectif était largement surcoté ? »

Bastien AUBERT

Les dirigeants

« Pour moi, la responsabilité première renvoie avant tout à la direction. Depuis trop d’années, la gouvernance du club apparaît instable. On a vu récemment le licenciement de l’entraîneur Roberto De Zerbi, la démission du directeur sportif Medhi Benatia quelques jours plus tard, puis le départ du président Pablo Longoria, remplacé par intérim par Alban Juster. Cette succession de décisions et de changements au sommet illustre une direction qui peine à maintenir un cap clair, alimentant l’impression d’un club en réaction permanente plutôt qu’en contrôle de son projet sportif.

Dans ce contexte, les dirigeants portent une responsabilité structurelle dans la crise : ce sont eux qui fixent la stratégie, choisissent les entraîneurs, construisent l’effectif et donnent de la stabilité au projet. Or, à Marseille, les choix successifs – mercato très agité, changements d’entraîneurs, tensions internes – ont fini par fragiliser l’équilibre sportif et l’environnement du club. Le propriétaire Frank McCourt lui-même a dû intervenir pour reprendre la main sur l’organisation et tenter de réorienter le projet, preuve que la crise dépasse le simple terrain. Si les joueurs ou les coaches peuvent être critiqués, c’est bien la gouvernance qui crée le cadre, et quand celui-ci vacille, tout l’édifice marseillais se retrouve fragilisé ».

William TERTRIN

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France