Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Ancien défenseur de l’OM et du LOSC, Adil Rami n’a pas été tendre au moment de parler de la ville de Lens.

La polémique bat son plein. Sur le plateau de Ligue 1 ce week-end, Adil Rami a été clair : pour lui, Lens manque d’attraits culturels et de loisirs. « À Lens, il n’y a pas grand-chose à faire, il faut aller à Lille », a déclaré l’ancien défenseur du LOSC et de l’OM, provoquant une réaction immédiate sur les réseaux sociaux.

La séquence a fait le tour de X et a suscité un mélange de moqueries et de colère chez les supporters lensois. Certains approuvent à moitié en rappelant la dure réalité : « Il est au contraire sympa puisqu’il dit qu’il n’y a pas grand chose à faire, la vérité c’est qu’il n’y a RIEN à faire », commente un internaute.

Mais la majorité des réactions sont vives et pleines d’humour piquant :

« S’il avait inventé l’eau chaude, ça se saurait depuis longtemps. Il a de l’argent, mais il y a une chose que l’on ne peut acheter, ce sont les neurones… », critique Jonathan.

« C’est sûr que ce n’est pas le Musée du Louvre qui va attirer Adil RAMI… », ironise CRABY.

William Smith résume le sentiment général : « Forcément ! Lille est une ville historiquement bourgeoise et Lens une agglo ouvrière qui a pris les crises les unes après les autres. Mais la passion du foot n’a qu’une enseigne, c’est le RC Lens. »

Cette sortie polémique de Rami relance le débat sur l’image de Lens et l’attachement de ses habitants à leur club de cœur. Même si certains y voient un simple avis personnel, les supporters lensois montrent que leur fierté locale ne se laisse pas piétiner par un ancien joueur, aussi célèbre soit-il.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France