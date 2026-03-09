Après avoir côtoyé Facundo Medina au RC Lens, Franck Haise ne serait pas contre l’idée de le recruter à l’OM pour l’avoir avoir sous ses ordres au Stade Rennais au prochain mercato.

Facundo Medina traverse une période compliquée à l’OM. Le défenseur central arrivé l’été dernier pour plus de 22 millions d’euros après cinq saisons réussies au RC Lens, peine à retrouver son niveau à Marseille. Avec seulement dix matchs disputés sur 25 journées, il paye un début de saison tronqué par les blessures et une forme physique aléatoire. Après l’élimination en Coupe de France, Medina n’a pas caché son mécontentement. Les critiques des supporters et la pression sur ses performances n’arrangent rien.

Haise et Rennes : un tremplin pour rebondir

Dans ce contexte, le site Jeunes Footeux avance qu’une opportunité se profile en vue du mercato estival : le Stade Rennais et Franck Haise, son ancien entraîneur au RC Lens. En Artois, ils avaient formé une défense solide où Medina brillait par sa relance agressive et sa lecture du jeu. Comme Valentin Rongier et Quentin Merlin avant lui, le Stade Rennais pourrait offrir au joueur un cadre plus apaisé et un rôle central dans la reconstruction défensive du club. Pour Franck Haise, récupérer Medina serait l’occasion de retrouver un joueur qu’il connaît parfaitement et de renforcer sa défense avec un profil expérimenté et adapté à la Ligue 1.

Un mercato estival décisif

Avec un OM qui prépare un vaste dégraissage et un mercato agité à l’horizon, un départ de Medina cet été semble plausible. Pour le club marseillais, c’est une manière de réduire la masse salariale et de récupérer une enveloppe intéressante. Pour l’Argentin, c’est l’occasion de retrouver du temps de jeu et de la confiance sous la direction d’un entraîneur qui croit en lui. Entre pression, manque de minutes et avenir incertain, l’été 2026 pourrait bien marquer le début d’un nouveau chapitre.

