OGC Nice – Stade Rennais (0-4) : Haise prend sa revanche, un succès qui laisse des regrets… à l’OM

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 19:13
La joie des Rennais après leur troisième but contre Nice.
Le Stade Rennais s’est très largement imposé sur la pelouse de l’OGC Nice (4-0), cet après-midi, reprenant la 6e place du classement à l’AS Monaco. Franck Haise a obtenu sa revanche sur le Gym.

Si l’OGC Nice avait l’intention de se venger de Franck Haise, qui a été son entraîneur jusqu’à la fin décembre, cela ne s’est pas vu du tout ! Les Aiglons ont été surclassés en cette fin d’après-midi par un Stade Rennais meilleur dans toutes les lignes et qui aurait pu inscrire bien plus que trois buts. D’ailleurs, il en a marqué un quatrième mais l’arbitre a refusé le coup de tête victorieux d’Al-Tamari à la 36e après un pénalty repoussé de Lepaul, au motif que l’ailier breton était rentré dans la surface trop tôt. Le Stade Rennais menait déjà 2-0 grâce à des buts de Lepaul (13e) et Szymanski (20e). Il a corsé l’addition en seconde période par Blas (74e) puis Mukiélé (91e).

Lepaul clinique, Rongier omniprésent

Ce succès rennais est avant tout celui d’un collectif qui a roulé sur son adversaire. Le SRFC, qui a enchaîné un quatrième succès, a par moments développé des séquences de jeu très intéressantes. Au cœur de tout cela, on trouve Valentin Rongier, toujours aussi juste pour orienter le jeu de son équipe et casser les offensives adversaires. L’ancien Nantais s’est également mué en passeur décisif sur le premier but, conclu par Lepaul. L’ex-Angevin a inscrit sa 13e réalisation de la saison en Ligue 1 d’une reprise en force au premier poteau. Même s’il a vu son pénalty détourné par Diouf, il a une nouvelle fois réalisé un match plein.

Parmi les autres tops, on signalera Quentin Merlin, qui a fait bonne garde dans son couloir gauche face à Cho, même s’il a eu de la chance de voir le but de Sanson refusé la seule fois où il s’est fait déborder par son adversaire. Brice Samba a aussi réalisé deux arrêts importants ayant empêché le Gym de revenir. Et enfin, belle entrée en jeu de Blas, qui a marqué du gauche après un rush solitaire. Rongier, Merlin, Samba, Blas : trois anciens Marseillais et un joueur qui a souvent été dans l’orbite de l’OM. Si les Phocéens avaient au moins gardé le premier l’été dernier, ils auraient peut-être connu une saison un peu plus sereine…

Avec ces trois points, le Stade Rennais s’empare de la 4e place, devançant le LOSC, qu’il recevra lors de la prochaine journée, tenu en échec par Lorient (1-1). L’OM, 3e, n’est qu’à trois longueurs. L’OL, qui joue ce soir contre le Paris FC, n’est qu’à deux… Tous les espoirs sont permis, surtout après une telle démonstration de force !

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)
22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

