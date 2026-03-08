Avant le coup d’envoi du match qui les oppose ce dimanche au Stade Rennais, les ultras de l’OGC Nice ont déployé une banderole cinglante à l’encontre de la capitale bretonne.

On s’attendait, avant ce Nice-Rennes, à ce que Franck Haise prenne cher. Entraîneur des Aiglons de juillet 2024 au 29 décembre 2025, l’actuel coach du SRFC a connu une fin d’aventure très compliquée dans le Sud. Il aurait voulu jeter l’éponge après l’agression de deux de ses joueurs par les ultras niçois, au sortir d’une défaite à Lorient, mais il s’est finalement accroché encore quelques semaines avant de lâcher prise. Non sans avoir critiqué à la fois sa direction et son effectif. Mais les ultras du Gym, sans doute reconnaissants de sa première saison réussie, n’ont rien déployé à son encontre, laissant l’Allianz Riviera le siffler.

Un énorme tacle à la ville de Rennes

En revanche, les ultras niçois ont déployé une banderole vacharde à l’encontre… de la ville de Rennes ! « Votre folkore : le Gwenn ha du et la galette-saucisse ; votre réalité : des punks à chien et de la 8-6. » Pourquoi tant d’animosité entre les Ultras Populaires et la ville de Rennes ? C’est un mystère ! Les deux clubs n’ont jamais connu d’affrontements légendaires, se sont rarement retrouvés dans le haut du tableau en même temps et n’ont pas dû lutter ensemble contre la relégation depuis une éternité…

La réponse rennaise vaudra le détour, dommage qu’il faille attendre la saison prochaine pour cela. Pas trop appréciés par leurs homologues de Ligue 1, les ultras de l’OGC Nice viennent en tout cas de se faire de nouveaux ennemis !

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)