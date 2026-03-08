À LA UNE DU 8 MAR 2026
[18:53]FC Nantes : les joueurs effarés par la faiblesse de Kantari
[18:40]RC Lens : Sage acte le retour en Europe et lâche une petite phrase sur l’avenir de Thomasson
[18:29]OM : une future recrue du PSG affiche ses regrets de ne pas avoir signé à Marseille
[18:05]RC Lens : les Sang et Or ont fait halluciner l’entraîneur du FC Metz
[17:47]FC Barcelone, PSG : déjà un improbable revirement dans l’affaire Neymar !
[17:27]Stade Rennais : la banderole vachardes des ultras niçois
[17:09]PSG : une très bonne nouvelle pour Luis Enrique avant Chelsea
[16:57]RC Lens – FC Metz (3-0) : un carton pour continuer à rêver du titre, les notes des Sang et Or
[16:49]ASSE : un nouveau rival pour la montée menace les Verts
[16:33]Stade Rennais, LOSC : les compos des matches de 17h15
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : la banderole vachardes des ultras niçois

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 17:27
💬 Commenter
Les ultras de l'OGC Nice ont déployé une banderole très surprenante.
Betclic
Betclic Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant
J'en profite

Avant le coup d’envoi du match qui les oppose ce dimanche au Stade Rennais, les ultras de l’OGC Nice ont déployé une banderole cinglante à l’encontre de la capitale bretonne.

On s’attendait, avant ce Nice-Rennes, à ce que Franck Haise prenne cher. Entraîneur des Aiglons de juillet 2024 au 29 décembre 2025, l’actuel coach du SRFC a connu une fin d’aventure très compliquée dans le Sud. Il aurait voulu jeter l’éponge après l’agression de deux de ses joueurs par les ultras niçois, au sortir d’une défaite à Lorient, mais il s’est finalement accroché encore quelques semaines avant de lâcher prise. Non sans avoir critiqué à la fois sa direction et son effectif. Mais les ultras du Gym, sans doute reconnaissants de sa première saison réussie, n’ont rien déployé à son encontre, laissant l’Allianz Riviera le siffler.

Un énorme tacle à la ville de Rennes

En revanche, les ultras niçois ont déployé une banderole vacharde à l’encontre… de la ville de Rennes ! « Votre folkore : le Gwenn ha du et la galette-saucisse ; votre réalité : des punks à chien et de la 8-6. » Pourquoi tant d’animosité entre les Ultras Populaires et la ville de Rennes ? C’est un mystère ! Les deux clubs n’ont jamais connu d’affrontements légendaires, se sont rarement retrouvés dans le haut du tableau en même temps et n’ont pas dû lutter ensemble contre la relégation depuis une éternité…

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

La réponse rennaise vaudra le détour, dommage qu’il faille attendre la saison prochaine pour cela. Pas trop appréciés par leurs homologues de Ligue 1, les ultras de l’OGC Nice viennent en tout cas de se faire de nouveaux ennemis !

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)
22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)
05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)
12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)
19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)
26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)
03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)
09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)
16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)

Stade RennaisOGC Nice

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : OGC Nice, Stade Rennais