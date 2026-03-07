Revue de presse : déjà des fuites sur Haise à Rennes, Boudaoui cause des remous à Nice, l’avenir de Risser menacé à Lens !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : déjà des fuites sur Haise en interne

A peine arrivé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise fait déjà l’objet de fuites le concernant. Mais des fuites positives ! « Échanges, humain, accessible, proche des joueurs, humilité… Nouvelles qualités perçues par les personnes du club depuis l’arrivée de Franck Haise », glisse l’insider Jonathan sur X. Que du bon pour le SRFC !

RC Lens : Newcastle débarque sur Risser

Courtisé par Tottenham, Robin Risser attire désormais Newcastle, pendant que Mike Penders complète la short-list des gardiens suivis par les Magpies. À Saint James’ Park, la réflexion est lancée depuis plusieurs semaines. Nick Pope, 33 ans, arrive en fin de contrat en juin et ses dernières sorties, marquées par quelques erreurs coûteuses, ont renforcé l’idée d’un renouvellement en profondeur du poste. Reste à connaitre le montant qui pourrait être jugé impossible à refuser. Sous contrat jusqu’en 2030 au RC Lens, Robin Risser est actuellement valorisé à 10 millions d’euros par le site Transfermarkt. Néanmoins, le site Jeunes Footeux estime qu’il est peu probable que le board lensois accepte de négocier à moins de 25 millions d’euros…

Toulouse FC : l’arrivée de Declaude officialisée

Le Toulouse FC officialise l’arrivée de Richard Declaude en provenance du Stade Rennais. Le dirigeant de 52 ans était arrivé au club en avril 2019 en tant que Directeur Commercial et est devenu Directeur Général Adjoint en janvier 2026.

AS Monaco : Pocognoli a imposé sa patte

Vainque du PSG hier au Parc des Princes (3-1), l’AS Monaco de Sébastien Pocognoli commence à faire peur en Ligue 1. La recette ? Une défense de fer autour de Denis Zakaria en défense. « Pourquoi on défend aussi bien ? Parce que tout le monde travaille l’un pour l’autre, glisse Pocognoli. Il faut prendre du plaisir à réparer l’erreur de son copain et à parcourir les mètres pour lui. Et Dieu sait si ce n’est pas facile d’enfiler ce tablier. Cette considération collective de sacrifice nous a aidés, mais on a aussi mis en place une assise défensive plus stable. Notre défense a été très critiquée durant cette période et aujourd’hui, elle est devenue très bonne. Mais même dans ce qui a été notre mauvaise période défensive, on avait fait des clean sheets ponctuels. On prenait l’eau, mais on était capables aussi de bonnes choses. C’est un travail collectif et quand je repense à l’action où Zakaria contre un ballon dans la surface qui revient dans les bras de Köhn, et quand je revois notre célébration collective sur cette action, fêtée comme un but, je me dis que cette scène en dit long sur notre état d’esprit. » Et voilà ce matin Monaco revenu à la 5e place, pas si loin que cela du podium.

Le Havre : retour de Sangante à Brest !

Avant le périlleux déplacement du Havre à Brest, Didier Digard a fait le point sur son effectif. Arouna Sangante en a fini avec sa suspension de deux matches. En revanche, Loïc Nego, lui, n’en a pas terminé avec cette douleur au mollet qui l’a déjà privé du rendez-vous face au PSG (0-1). Out depuis trois mois et demi (genou), Abdoulaye Touré n’a toujours pas renoué avec une activité normale. Et puis il y a le doute, concernant Lucas Gourna. Handicapé par une douleur musculaire, le milieu de terrain prêté par le RB Salzbourg a dû se contenter de soins et d’un travail individualisé ces derniers jours. Un point précis sera fait avec lui samedi au terme de l’ultime séance d’entraînement de la semaine.

FC Lorient : coup dur pour Abergel !

Immense coup dur au FC Lorient. Laurent Abergel pourrait manquer un mois de compétition à la suite de sa blessure contractée contre l’OGC Nice ! Selon Le Télégramme, les ligaments sont touchés. Pas de retour espéré avant le PFC, au mieux…

Stade Brestois : des absents contre le HAC

Le Stade Brestois, qui reçoit Le Havre ce dimanche (17h15), pour le compte de la 25e journée de Ligue 1, sera privé de son attaquant Mama Baldé (blessé) et de son latéral gauche Daouda Guindo (suspendu).

RC Strasbourg : Moreira absent un mois

Auteur d’une très bonne saison au RC Strasbourg, Diego Moreira doit s’arrêter pour un mois. Son retour est espéré pour le 4 avril, a précisé Gary O’Neil en conférence de presse. À la même date, l’entraineur alsacien pourrait récupérer Emmanuel Emegha, touché musculairement après avoir déjà été longtemps blessé à la cheville cette saison. Ces deux joueurs manqueront la demi-finale de Coupe de France prévue le 21 mars contre Toulouse.

OGC Nice : Boudaoui fait des misères au Gym

Selon Nice Matin, Hicham Boudaoui reprocherait à l’OGC Nice de l’avoir retenu au mercato alors qu’il voulait partir l’été dernier et cet hiver. Au contraire, le Gym était vendeur après ces 7 ans passés au club. Problème : les offres ont été très rares sur le bureau des dirigeants de l’OGC Nice. Galatasaray a bien proposé un prêt, sans option d’achat obligatoire. Aux dernières nouvelles, l’OM serait intéressé pour le prochain mercato.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

08/03 : RC Lens-FC Metz (25e journée de Ligue 1)

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France