Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Alors que tout semble indiquer un départ de Mason Greenwood au mercato estival, l’OM est intéressé par son remplaçant à l’OGC Nice.

L’avenir de Mason Greenwood semble de plus en plus flou à l’OM. Selon L’Équipe, l’attaquant anglais a de fortes chances de quitter Marseille lors du prochain mercato estival, avec l’Arabie saoudite évoquée comme une piste sérieuse pour son avenir. Selon Media Foot, ce potentiel départ ouvrirait la voie à un autre profil offensif explosif : Mohamed-Ali Cho.

Cho, un vieux dossier qui refait surface

C’est l’histoire d’un rendez-vous manqué à l’été 2022. À l’époque, Pablo Longoria pilotait le dossier Cho, alors en pleine explosion à Angers. L’OM et le SCO trouvaient un accord sur le transfert, estimé à 12 millions d’euros bonus compris, mais le règlement n’a jamais été validé : Marseille voulait payer en plusieurs fois, Angers réclamait un paiement immédiat pour ses besoins financiers. Résultat : le joueur s’engageait finalement avec la Real Sociedad.

Quatre ans plus tard, l’intérêt l’OM pour le joueur n’a jamais disparu. Toujours d’après Média Foot, des discussions ont déjà eu lieu en coulisses avec l’attaquant de l’OGC Nice, sous contrat jusqu’en 2028. À 22 ans, Cho réalise une belle saison sur la Côte d’Azur avec 4 buts et 5 passes décisives en 24 matches toutes compétitions confondues.

Puel l’a comparé à Dembélé

Mohamed-Ali Cho continue d’impressionner ses entraîneurs. Après avoir travaillé sous Franck Haise, il évolue désormais sous Claude Puel. La semaine dernière, ce dernier n’a d’ailleurs pas hésité à le comparer à Ousmane Dembélé, notamment pour sa capacité à éliminer sur ses deux pieds et à créer le danger après ses dribbles.

« Il doit peut-être juste acquérir un peu plus de volume pour maintenir ses efforts sur tout un match. Dans l’axe, il fait de bonnes choses, il sait combiner, jouer juste et prendre des intervalles. Il est de plus en plus précis à la sortie de ses dribbles. Il avance », a souligné Puel en conférence de presse. Quatre ans après un premier rendez-vous manqué, l’histoire entre l’OM et Cho pourrait enfin s’écrire…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France