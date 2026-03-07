Battu par AS Monaco au Parc des Princes (1-3), le PSG a livré une prestation inquiétante à quelques jours d’un choc européen contre Chelsea FC. Frustré, Nuno Mendes a vidé son sac… pendant que Luis Enrique dégainait une punchline dont il a le secret.

Paris est tombé de haut. Dix jours après avoir éliminé AS Monaco en barrages de la UEFA Champions League, le PSG a cette fois subi la loi de l’ASM en championnat. Dominés dans les duels et beaucoup trop imprécis techniquement, les Parisiens se sont inclinés au Parc des Princes (1-3), concédant au passage leur première défaite de la saison à domicile. Un revers qui tombe très mal pour le PSG, à seulement quatre jours d’un huitième de finale européen très attendu contre Chelsea FC. Face à une équipe monégasque agressive et parfaitement organisée, les joueurs de Luis Enrique n’ont jamais réellement réussi à imposer leur jeu. Une prestation inquiétante qui a logiquement provoqué beaucoup de frustration dans le camp parisien.

Nuno Mendes très remonté

Au coup de sifflet final, Nuno Mendes n’a pas caché sa colère face à la prestation du Paris Saint-Germain. Le latéral portugais a d’abord pointé le comportement des joueurs de AS Monaco :« Ils ont une bonne équipe et nous n’avons pas été au niveau. Ils ont marqué tôt, puis ils ont essayé de gagner du temps. Je pense que ce n’est pas le football que l’on doit montrer en Ligue 1. Les équipes doivent jouer : quand on marque un but, on doit avoir envie d’en marquer d’autres » Mais le défenseur parisien ne s’est pas arrêté là et a aussi reconnu les grosses failles de son équipe face à Monaco : « On a perdu beaucoup de ballons bêtes, on doit améliorer ça avant Chelsea. Le problème n’est pas physique, c’est simplement que nous n’avons pas été à notre niveau » Avant d’insister sur la nécessité de réagir très vite avant le rendez-vous européen : « Nous devons nous améliorer, aussi bien offensivement que défensivement »

Malgré la proximité du choc face à Chelsea FC en huitièmes de la UEFA Champions League, Nuno Mendes assure que le PSG n’avait pas la tête ailleurs. Le Portugais se veut surtout lucide sur la prestation parisienne : « Nous ne pensions pas à Chelsea. Bien sûr, le match de mercredi est important, mais d’autres équipes sont juste derrière nous au classement, donc nous ne devons pas perdre de points bêtement. » Le latéral parisien promet toutefois une réaction rapide du PSG : « Il faudra faire mieux mercredi. On va bien s’entraîner et on sera prêt avec l’envie de gagner contre Chelsea »

Luis Enrique lâche sa punchline

Présent devant les médias après la rencontre, Luis Enrique n’a pas cherché à masquer la mauvaise prestation de son équipe face à AS Monaco. Mais l’entraîneur du PSG en a aussi profité pour lâcher une punchline dont il a le secret : « La confiance, ce n’est pas quelque chose que tu achètes à Monoprix, il faut la construire jour après jour » Le technicien espagnol reconnaît que la prestation parisienne est très loin du niveau habituel du PSG : « On est en difficulté, mais il faut garder l’espoir de changer ça. Il faut revoir le match pour le juger, mais je peux dire qu’on a été très imprécis, et c’est difficile contre une équipe dans une dynamique aussi positive que Monaco » Relancé sur l’impact physique du milieu monégasque, l’ancien sélectionneur de l’Espagne a répondu sèchement : « Non. » Malgré cette défaite inquiétante, Luis Enrique refuse toutefois de céder au doute avant le choc contre Chelsea : « Une inquiétude avant de jouer Chelsea ? Non, même si ce n’est pas le meilleur match avant de jouer la Ligue des Champions. Cette performance est mauvaise, et loin de ce qu’on fait normalement, il faut corriger ça »

Le coach parisien veut surtout croire à une réaction rapide de son groupe : « On a été dans cette situation beaucoup de fois, mais je ne veux pas douter une seule minute de cette équipe. Elle a la mentalité de s’améliorer constamment, on l’a montré par le passé, et j’espère qu’on va montrer ça au prochain match » Le PSG n’a désormais plus beaucoup de temps pour se relancer. Face à Chelsea en Ligue des champions, la moindre erreur pourrait coûter très cher.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League