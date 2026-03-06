À LA UNE DU 6 MAR 2026
PSG : Olise a donné sa réponse à l'émir du Qatar, le mercato s'emballe ! 

Par Bastien Aubert - 6 Mar 2026, 12:16
💬 Commenter
Michael Olise (Bayern)
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Dans les petits papiers du PSG en vue du mercato estival, Michael Olise (24 ans) a donné sa réponse à Doha.

Grosse douche froide pour le PSG. Alors que le club parisien rêvait d’un énorme coup sur le mercato estival, la piste menant à Michael Olise semble déjà s’éloigner sérieusement. Le profil de l’international français plaît énormément à Luis Enrique, qui voit en lui un joueur capable d’apporter créativité, percussion et efficacité dans les derniers mètres. Mais le dossier s’annonce beaucoup plus compliqué que prévu.

Olise ne rêve pas du PSG

Toujours selon les informations de Team Talk, Olise ne serait pas vraiment attiré par un retour en France. Si l’ailier tricolore venait à quitter le Bayern Munich dans les prochaines saisons, sa priorité serait claire : rejoindre la Liga. Deux destinations feraient particulièrement rêver le joueur : Real Madrid ou FC Barcelone. Du côté de l’Espagne, la nouvelle a fait l’effet d’une bombe…  Autrement dit, le PSG ne ferait pas partie de ses priorités actuelles, ce qui refroidit fortement les espoirs du club de la capitale.

Un transfert XXL presque impossible

Il faut dire que le dossier est colossal. Sous contrat avec le Bayern jusqu’en 2029, Olise est aujourd’hui estimé à plus de 100 millions d’euros sur le marché. Un montant énorme qui, ajouté aux préférences sportives du joueur, rend l’opération particulièrement difficile pour le PSG. Face à cette situation, le club parisien pourrait déjà être contraint d’activer d’autres pistes pour renforcer son attaque cet été. Le message est clair : sauf retournement spectaculaire, le rêve Olise semble déjà s’éloigner du Parc des Princes.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League

