En conférence de presse ce jeudi avant le choc face à l’AS Monaco demain, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a été interrogé sur un possible problème mental de son équipe. Il l’a écarté en rappelant le score contre l’OM.

Le sprint est lancé. À l’aube d’une quinzaine qui peut déjà dessiner les contours de sa saison, le Paris Saint-Germain s’avance sur une ligne de crête. Premier rendez-vous dès demain face à AS Monaco, avec une double mission : conserver ses quatre points d’avance sur le RC Lens en tête de la Ligue 1 et prendre de l’élan avant un choc européen contre Chelsea FC en UEFA Champions League.

Autant dire que chaque détail compte. Et face aux médias, Luis Enrique est apparu fidèle à lui-même : intense, parfois piquant, toujours déterminé à contrôler le récit autour de son équipe.

Un PSG moins dominateur ? Luis Enrique contre-attaque

Depuis quelques semaines, un débat s’installe : ce PSG version actuelle serait-il moins écrasant que celui de la saison passée ? Moins tranchant, moins souverain dans la maîtrise ? La question a été posée frontalement à l’entraîneur espagnol, qui n’a pas tardé à dégainer.

Pour balayer l’idée d’un problème mental, il a convoqué un souvenir encore brûlant : la victoire 5-0 lors du dernier Classique contre Olympique de Marseille. « Non, rien de ça, vous cherchez à trouver des problèmes tout le temps mais non, rien », a-t-il lancé, avant d’insister sur la constance physique et mentale de son groupe.

Selon lui, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Il a évoqué des statistiques « incroyables » sans ballon, signe d’un engagement collectif intact. Dans son analyse, la dimension mentale reste la clé. « Quand il y a des problèmes, vous regardez tout le temps l’aspect physique, mais le mental est plus important pour moi », a-t-il martelé.

Un message clair : le PSG ne doute pas. Ou du moins, il ne veut pas le montrer.

Monaco, premier test d’un mois sous tension

Le déplacement face à Monaco n’a rien d’anodin. L’ASM est capable de faire déjouer n’importe quel cador du championnat, et le contexte ajoute une pression supplémentaire. Une contre-performance relancerait immédiatement Lens dans la course au titre et pourrait fissurer la confiance avant l’Europe.

Car derrière la Ligue 1 se profile l’obsession parisienne : la Ligue des champions. Le duel face à Chelsea ressemble à un tournant. Sortir les Blues ouvrirait la porte des quarts de finale et crédibiliserait encore un peu plus le projet de Luis Enrique. En revanche, une élimination replongerait le club dans ses interrogations européennes récurrentes.

Dans ce contexte, la gestion des temps de jeu, l’équilibre entre fraîcheur physique et continuité collective, deviennent des paramètres stratégiques majeurs.

Lens, rival assumé et moteur revendiqué

Là où la saison passée semblait pliée à ce stade, le scénario est différent cette année. Le RC Lens réalise un exercice remarquable et reste au contact. Loin d’y voir une menace, Luis Enrique préfère y lire une stimulation.

« Lens fait une saison incroyable, ils méritent d’être là avec nous, c’est motivant », a-t-il souligné. Un discours presque surprenant dans un environnement où la pression du résultat est permanente. Mais l’Espagnol l’assume : une concurrence forte oblige son équipe à rester en alerte maximale.

Ce mois s’annonce donc capital. Continuer l’aventure européenne, conserver le leadership national, maintenir une dynamique positive : le PSG joue gros, très gros.

Et si Luis Enrique affiche sérénité et fermeté, la vérité se dira sur le terrain. Dès demain à Monaco.

Le calendrier de fin de saison du PSG

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

11/03 : PSG-Chelsea (8es de finale de la Champions League)

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League