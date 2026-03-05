PSG : pluie de bonnes nouvelles pour Luis Enrique avant Monaco et Chelsea !

Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Le Paris Saint-Germain peut enfin respirer. À quelques jours d’une période décisive de la saison, l’infirmerie parisienne se vide progressivement et plusieurs joueurs importants ont retrouvé le chemin de l’entraînement collectif.

Une excellente nouvelle pour Luis Enrique, qui prépare deux rendez-vous majeurs : la réception de l’AS Monaco en Ligue 1 puis le choc face à Chelsea FC en Ligue des champions.

Ousmane Dembélé de retour à l’entraînement

La principale bonne nouvelle concerne Ousmane Dembélé. Blessé au mollet lors du barrage aller de Ligue des champions contre Monaco le 17 février dernier, l’attaquant parisien avait dû quitter la pelouse du stade Louis-II dès la 27e minute.

Depuis, le Ballon d’Or 2025 avait manqué plusieurs rencontres importantes, notamment le match retour face au club de la Principauté.

Mais cette semaine, l’ancien joueur du FC Barcelone a repris l’entraînement collectif avec le reste du groupe.

S’il ne ressent aucune gêne lors des prochaines séances, il pourrait déjà être convoqué pour la réception de Monaco vendredi soir. Le staff médical parisien a choisi de gérer avec prudence le retour de Dembélé. Après plusieurs jours d’entraînement individuel, le joueur a progressivement augmenté la charge de travail.

L’objectif est clair : le remettre en forme pour les échéances européennes. Si tout se passe bien, Dembélé pourrait même débuter face à Chelsea mercredi prochain lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Mayulu et João Neves également de retour

Les bonnes nouvelles ne s’arrêtent pas là pour le PSG.

Le jeune milieu Senny Mayulu, lui aussi touché au mollet ces dernières semaines, a retrouvé l’entraînement collectif.

Même chose pour João Neves, qui s’était blessé à la cheville.

Les deux joueurs ont participé à la séance avec le groupe et pourraient intégrer l’effectif convoqué pour le match contre Monaco si leurs sensations restent positives.

Fabian Ruiz seul absent au PSG

Un seul joueur manque encore à l’appel : Fabián Ruiz.

Le milieu espagnol continue de ressentir des douleurs au genou et ne souhaite pas précipiter son retour à la compétition.

Son entourage l’a d’ailleurs clairement indiqué : il ne reviendra que lorsqu’il sera totalement remis.

Un moment clé pour la saison parisienne

Avec ces retours, le PSG aborde une semaine cruciale dans de meilleures conditions.

Leader de Ligue 1 et toujours en lice en Ligue des champions, le club de la capitale aura besoin de toutes ses forces pour aborder ce sprint final.

Pour Luis Enrique, la dynamique est positive : l’effectif se remplit au moment idéal.

Et face à Monaco puis Chelsea, le PSG pourrait enfin aligner une équipe proche de son plein potentiel.