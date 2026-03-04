À LA UNE DU 4 MAR 2026
PSG : une promesse de l’OM brille en Ligue 1 et se paye Ousmane Dembélé !

Par Bastien Aubert - 4 Mar 2026, 15:00
Bamba Dieng (FC Lorient)
Ancien attaquant de l’OM, où il était promis à un bel avenir, Bamba Dieng (25 ans) fait aujourd’hui les beaux jours du FC Lorient. Au point d’égaler le grand Ousmane Dembélé au PSG.

De la Méditerranée à la Bretagne, Bamba Dieng trace sa route. Ancien attaquant de l’OM, l’attaquant de 21 ans s’est refait une santé au FC Lorient. Dimanche, il a inscrit un doublé face à l’AJ Auxerre (2-2), portant son total à six réalisations en Ligue 1 cette saison.

Une performance qui surprend

Avec ce total, Dieng partage désormais la première place des buteurs de 2026 avec Ousmane Dembélé, figure emblématique du PSG actuellement sur le flanc. Une ascension impressionnante pour un joueur longtemps jugé décevant à Marseille, incapable de s’imposer pleinement sous le maillot phocéen. À Lorient, Dieng a retrouvé confiance, rythme et efficacité.

Une renaissance bretonne

Sa capacité à finir les actions ou à provoquer des fautes importantes fait de lui un élément clé du collectif. Lorient profite désormais d’un attaquant capable de peser sur chaque rencontre, redonnant du relief à une attaque longtemps en difficulté. Le parcours de Dieng illustre qu’un joueur peut rebondir après un passage compliqué dans un grand club. Passé du statut de flop à celui de leader offensif, il se permet désormais le luxe d’égaliser avec les meilleurs attaquants du championnat, et rappelle à tous qu’en Ligue 1, rien n’est jamais acquis.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France

