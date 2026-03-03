Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Abdourahmane Mbodj fait sensation en Ligue 1 sénégalaise. Véritable pépite de Génération Foot, l’avant-centre de 17 ans incarne à lui seul la nouvelle vague du football local. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont aux aguets en vue du prochain mercato estival.

Difficile de passer à côté de ses statistiques : avec 6 buts en 15 matchs, Abdourahmane Mbodj partage le sommet du classement des buteurs de Ligue 1 sénégalaise pour la saison 2025/26, et ce, à seulement 17 ans. Cette efficacité lui confère déjà le statut de co-meilleur buteur, alors que la saison bat encore son plein.

Au-delà des chiffres, son style de jeu séduit. Technique, percutant et rapide, le Lionceau sait se rendre disponible, faire parler sa polyvalence et presser haut. Sa capacité à répéter les efforts dans un système exigeant place Abdourahmane parmi les profils les plus recherchés. Ces qualités ont d’ailleurs déjà attiré l’œil des recruteurs du continent, comme le montrent l’intérêt grandissant de clubs tels que Lille, Lens ou Rennes.

Mbodj n’est pas seulement un buteur régulier : il est le fer de lance d’un trio offensif qui marque les esprits cette année à Génération Foot. Aux côtés de Mouhamed Dieng (21 ans, 3 passes décisives, 2 buts) et du jeune Sega Fall Mbodj (16 ans, 1 but, 1 passe), la complémentarité fait merveille. À eux trois, ils portaient haut les ambitions d’un club encore en lice pour la Coupe du Sénégal et le Championnat, malgré une sixième place provisoire (21 points) après 16 journées, neuf unités derrière l’AJEL, le leader.

Ce collectif explosif porte la patte Génération Foot, connu pour façonner les futurs internationaux sénégalais. L’avenir du club dépendra en grande partie de la réussite de ce trio et, surtout, de la régularité de l’impact de Mbodj sur la fin de saison.

3. Un avenir européen à la hauteur des anciens de GF ?

Au cœur des spéculations du mercato estival, Abdourahmane Mbodj est plus que jamais scruté par l’Europe. Outre le FC Metz, partenaire historique de Génération Foot (comme l’illustre le dossier autour d’un éventuel transfert vers le RC Lens), les dirigeants sénégalais ne s’en cachent pas : ils attendent un montant supérieur à 2 millions d’euros pour céder leur joyau, dont la valeur marchande est aujourd’hui estimée à 300 000 euros.

L’histoire retiendra peut-être qu’il aura suivi la trace des Sadio Mané, Pape Matar Sarr ou Lamine Camara, passés eux aussi par la filière Génération Foot avant de s’exporter avec succès sur le Vieux Continent. Comme ces illustres aînés, dont l’actualité continue de rythmer le foot africain (retrouvez ici les dernières actualités concernant Sadio Mané), Mbodj se prépare à prendre son envol. Parce qu’au Sénégal, former un Lionceau est souvent le début d’une grande aventure internationale. Et ne sont pas les noms évoqués par Africafoot pour son avenir qui finiront de faire taire les promesses : l’OM, le VfB Stuttgart, l’Eintracht Francfort ou encore Galatasaray !

