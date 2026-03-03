Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Si Pierre Ménès ne semble pas écarter une vente de l’OM, Frank McCourt pourrait lâcher le club phocéen contre une somme moins rondelette qu’annoncé ces derniers jours.

Le chiffre fait sourire… et jaser. Depuis plusieurs jours, la valorisation de l’OM à 1,2 milliard d’euros, révélée par La Provence, agite le microcosme. Une somme colossale alors que les finances du club restent fragiles : près de 500 millions d’euros de pertes depuis 2016 et, selon un récent rapport de l’UEFA, un déficit de 105 millions d’euros avant impôts au 30 juin 2025.

« 1,2 milliard d’euros pour vendre l’OM ? Bon courage »

Un gouffre qui interroge, surtout dans un modèle économique largement dépendant d’une qualification directe en Ligue des champions. Face à ce contexte, Pierre Ménès n’a pas fermé la porte à une vente. Il évoque même, une nouvelle fois, la piste de l’Arabie Saoudite, serpent de mer des cinq dernières années. Mais sur le montant affiché, l’ancien consultant de Canal+ ironise : « McCourt veut 1,2 milliard d’euros pour vendre l’OM ? Ben bon courage. » Une sortie qui résume le scepticisme ambiant. Car en coulisses, la réalité pourrait être bien différente. Si le clan Frank McCourt affiche un prix d’appel XXL, plusieurs observateurs estiment qu’il s’agit d’un levier stratégique plus que d’un montant ferme.

Ben bon courage — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 1, 2026

Un deal autour de 600 à 700 millions plus crédible ?

L’insider Marwan Belkacem assure d’ailleurs que l’Américain ne partira pas à ce tarif. « Prix d’appel, il lâchera moins cher… On est plus proche de la moitié de cette somme que de ce que demande McCourt. » Autrement dit, un deal autour de 600 à 700 millions serait plus crédible. Reste aussi la question du montage. Un ticket d’entrée à 400 millions pour 30 % du capital, avec peu de marge de manœuvre décisionnaire, refroidit forcément les candidats. Plusieurs dirigeants, comme Jacques-Henri Eyraud ou Pablo Longoria, ont déjà travaillé sur le sujet par le passé. Mais aujourd’hui, les émissaires de McCourt semblent accélérer les démarches. Alors, coup de bluff ou véritable volonté de vendre ? Une chose est sûre : à l’OM, la question de l’avenir du club reste brûlante.

