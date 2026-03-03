OM – Toulouse : 4 changements majeurs dans le onze de Beye ?

Depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc de l’OM, les cartes ont été redistribuées. Mais cette nouvelle hiérarchie imposée par le coach franco-sénégalais devrait être bouleversée par la victoire d’hier face à l’OL…

Depuis l’arrivée d’Habib Beye à l’OM, il y a des perdants et des gagnants. Premier grand perdant : Leonardo Balerdi. Privé de son brassard de capitaine au profit d’Höjbjerg, le défenseur argentin ne parvenait plus à assumer une pression trop lourde pour lui. Les doutes sur son leadership s’aggravaient et l’ombre d’une remise en question planait. Et Beye a tranché, tout en le maintenant sur le terrain. Peut-être un mal pour un bien.

Derrière, Quinten Timber, dont la blessure à l’épaule l’a contraint à sortir prématurément hier contre l’OL, a raté une occasion en or de s’affirmer dans un milieu déjà très concurrentiel. Peut-être devra-t-il cravacher pour rester dans le 11, l’équipe qui a terminé contre Lyon ayant donné satisfaction. Selon L’Équipe, Nnadi pourrait avoir sa chance au milieu, encore plus avec la suspension du Danois contre le Téfécé (mercredi, 21h05).

Paixao décisif contre l’OL

Hamed Junior Traoré n’a poas dû marquer des points lui non plus. Aligné à gauche de l’attaque, le milieu offensif ivoirien n’a pas su saisir sa chance. Brouillon, maladroit, incapable de trouver la dernière passe, il a clairement perdu la bataille face à Paixao, d’abord laissé sur le banc à sa grande surprise. Ce dernier a en effet profité de son entrée pour dynamiser le jeu marseillais, trouvant la faille par un but, une passe décisive et une implication majeure dans le troisième but. Traoré doit s’interroger sérieusement sur son avenir immédiat à l’OM.

À l’opposé, la lumière est revenue pour quelques-uns. Pierre-Emile Höjbjerg endosse enfin pleinement son costume de capitaine, leader technique et mental dans un vestiaire en pleine recomposition. Son expérience est désormais un pilier incontournable de l’entrejeu marseillais, une bouée dans la tempête.

Autre retour en grâce, Geoffrey Kondogbia, le retourneur de balles au tempérament fougueux. Aligné au côté d’Höjbjerg, il rétablit l’équilibre dans un milieu parfois bâclé. Son combativité et sa relance propre sont essentielles pour ce nouvel OM.

Nwaneri et Abdelli ont bonifié l’OM, la surprise De Lange ?

Et que dire d’Aubameyang ? Souvent critiqué pour ses largesses défensives et son irrégularité, il a joué ce rôle de renard des surfaces que Marseille attendait. Gardé sur le terrain malgré un début de match laborieux, il a su punir l’OL au bon moment, rappelant que son instinct reste intact quand il le faut.

Enfin, l’apport des remplaçants Abdelli et Nwaneri est à souligner. Entrés en cours de match, ils ont insufflé fraîcheur, détermination et créativité, concrétisant les choix audacieux de Beye. Leur implication décisive a permis de transformer un match fébrile en succès retentissant, qui pourrait bien marquer un tournant dans la saison olympienne.

L’OM, qui a terminé en 4-2-3-1 contre Lyon, a désormais un nouveau visage. Parmi les premières victimes de Beye, Medina et Pavard semblent partis pour prolonger leur séjour sur le banc, mais Paixao, Abdelli et Nwaneri viennent de leur montrer la voie à suivre pour le quitter. L’Équipe ajoute Jeffrey De Lange, toujours alignés en Coupe de France par Roberto De Zerbi. A voir s’ils auront eux aussi la chance de se relancer, dès le match contre Toulouse…

Le calendrier de fin de saison de l’OM

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

13/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France