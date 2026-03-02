OL : l’OM a fait craquer Lyon, Endrick sonne la révolte avant le RC Lens

Après deux revers, dont celui d’hier sur le terrain de l’OM, l’OL est sous pression avant la Coupe de France face au RC Lens. Frustré, Endrick a sonné la révolte.

L’Olympique Lyonnais a quitté l’Orange Vélodrome avec des regrets. Battus 3-2 par l’Olympique de Marseille, les Gones ont pourtant affiché un visage combatif dans un choc intense. Mais malgré l’envie et des séquences séduisantes, la fragilité défensive a encore coûté cher.

Dans un match à rebondissements, Lyon a su prendre l’avantage et répondre aux temps forts marseillais. Insuffisant toutefois pour sécuriser un résultat. Ce troisième but encaissé symbolise les difficultés actuelles : concentration, gestion des transitions et solidité dans les moments clés.

Endrick ne cache pas sa frustration

À l’issue de la rencontre, Endrick n’a pas mâché ses mots. « C’est difficile à expliquer, c’est un résultat dur à accepter », a-t-il confié. L’attaquant retient néanmoins l’état d’esprit affiché : « On a montré du caractère. » Un discours lucide, mais qui souligne l’urgence de corriger certains déséquilibres.

Le message est clair : le talent ne suffira pas sans davantage de rigueur collective, notamment dans le travail défensif. L’OL paie cash la moindre approximation.

Lens, déjà un tournant de la saison pour l’OL

Le prochain rendez-vous arrive vite : jeudi face au RC Lens en Coupe de France. Une affiche loin d’être anodine. Devant son public au Groupama Stadium, Lyon devra afficher un tout autre visage, plus solide, plus constant, plus clinique.

La Coupe peut servir d’électrochoc. Elle peut aussi accentuer la pression en cas de nouvelle contre-performance. Dans une saison faite de hauts et de bas, ce match pourrait marquer un vrai basculement psychologique.

Les stats d’Endrick à l’OL

Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais, Endrick s’impose progressivement comme l’un des éléments offensifs majeurs de l’effectif. Toutes compétitions confondues, il totalise à ce stade 18 apparitions, dont 14 titularisations, pour 7 buts inscrits et 3 passes décisives.

En Ligue 1, son influence se traduit par une moyenne de 0,45 but par match, avec un taux de tirs cadrés supérieur à 50 %. En Coupe, il a déjà trouvé le chemin des filets à une reprise.

Des statistiques encourageantes pour un joueur encore jeune, mais qui confirment surtout son importance grandissante dans l’animation offensive lyonnaise. Reste désormais à transformer cette montée en puissance individuelle en dynamique collective durable.