OM Mercato : Longoria a laissé échapper un buteur à 60 M€ !

Par Laurent Hess - 2 Mar 2026, 23:00
Passé sans succès par l’OM, Luis Suárez flambe au Portugal. Où le Sporting vient de fixer son prix…

Le mercato réserve parfois des retournements spectaculaires. Et l’Olympique de Marseille pourrait bien en faire les frais. Selon Sports Boom, Liverpool et Newcastle United envisagent désormais de passer à l’attaque pour Luis Suárez. Le Sporting Portugal réclamerait 60 millions d’euros pour son attaquant colombien.Un montant impressionnant. Surtout quand on se souvient de son passage éclair à l’OM.

Suarez , un pari nocturne signé Longoria

Juillet 2022. En pleine nuit, l’OM publie un communiqué surprise : Luis Suárez signe en provenance de Grenade pour 10 millions d’euros. Un coup inattendu. Pablo Longoria pense alors avoir déniché une belle opportunité sur le marché des attaquants. Puissant. Rapide. Prometteur. Mais l’histoire tourne court.

Six mois et puis s’en va

L’aventure marseillaise ne décolle jamais vraiment. En manque de régularité, peu décisif, Suárez ne s’impose pas. Résultat : six mois plus tard, l’OM s’en sépare déjà. Direction Almeria. Puis, l’été dernier, le Sporting Portugal mise sur lui pour 22 millions d’euros. Un choix audacieux.

Explosion au Portugal

Au Sporting, tout change. Luis Suárez enchaîne les buts. 29 réalisations et 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Il brille en championnat portugais. Il performe en Ligue des champions. Sa valeur marchande explose. Aujourd’hui, le Sporting réclame 60 M€. Une plus-value exceptionnelle en seulement huit mois.

L’OM peut-il regretter ?

La question se pose forcément. Marseille l’a vendu sans jamais réellement exploiter son potentiel.

Manque de patience ? Contexte défavorable ? Mauvaise utilisation tactique ? Toujours est-il que le Colombien affiche aujourd’hui un tout autre visage. Et que le Sporting, lui, savoure déjà son jackpot annoncé.

