Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Si Mason Greenwood intéresse fortement l’Arabie saoudite, la stratégie d’une possible vente de l’OM reprend forme…

Le serpent de mer de la vente de l’OM refait surface. Et Mason Greenwood pourrait en être le déclencheur. Brillant lors de sa première saison en Ligue 1, l’ailier anglais confirme son talent cette année.

L’Arabie Saoudite a trouvé une passerelle avec l’OM

En coulisses, un autre scénario pourrait se dessiner : un départ XXL vers l’Arabie saoudite… avec une stratégie financière bien plus large en toile de fond. Déjà très active lors du mercato estival 2025, la piste saoudienne n’a jamais disparu. Selon MediaFoot, des clubs du Golfe avaient formulé des approches concrètes l’été dernier. Greenwood avait alors choisi la continuité à l’OM mais les contacts ont été maintenus. En ce début d’année 2026, les discussions auraient repris de l’ampleur. Objectif clair : préparer l’été prochain et boucler une opération majeure. Les moyens financiers sont là. Et du côté du joueur, aucune porte n’est totalement fermée.

Greenwood, pragmatique et ouvert

Depuis son arrivée à l’OM, l’Anglais et son entourage se montrent attentifs aux opportunités. Ambitieux, lucide, Greenwood sait que son rêve de Coupe du Monde 2026 ne se concrétisera pas. Dès lors, d’autres horizons peuvent devenir attractifs. L’Arabie saoudite, avec son pouvoir financier colossal, représente une option crédible. Nos confrères évoquent même une opération d’envergure, aussi bien pour le joueur que pour le club phocéen. À l’OM, l’équation est simple. Une offre supérieure à 70 millions d’euros pourrait faire basculer la décision. Une somme capable de satisfaire Frank McCourt, toujours en quête de leviers financiers pour consolider le projet olympien.

La pièce maîtresse d’un puzzle plus vaste ?

Car au-delà du cas Greenwood, la possible vente du club pourrait être le futur projet global d’un rapprochement entre les différentes parties. Régulièrement évoquée ces dernières années, l’hypothèse revient avec insistance. Injecter du cash, attirer de nouveaux investisseurs, restructurer le projet… tout est lié. Un transfert record permettrait à l’OM de respirer financièrement, tout en valorisant un actif majeur. Dans un contexte où chaque mouvement stratégique compte, céder l’Anglais au bon moment pourrait s’inscrire dans une logique plus globale. L’été 2026 paraît encore loin. Mais à Marseille, les grandes manœuvres ont peut-être déjà commencé.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

04/03 : OM-Toulouse (quarts de finale de la Coupe de France)

07/03 : Toulouse-OM (25e journée de Ligue 1)

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France