Si Ahmed Kantari semble ancré sur le banc du FC Nantes, Éric Chelle a refait acte de candidature au FC Nantes.

Il ne lâche rien. Alors qu’Ahmed Kantari semble solidement installé sur le banc du FC Nantes, Éric Chelle a choisi de faire passer un message clair après avoir vu son nom circuler du côté de l’OM, puis chez les Canaris. Des rumeurs vite refroidies en interne. Pourtant, le sélectionneur du Nigeria n’a pas dit son dernier mot. Au micro de Canal+ Afrique, l’ancien défenseur du RC Lens a clairement affiché ses ambitions : « Entraîner un grand club en Ligue 1 ? Bien sûr que ça m’intéresserait. Si demain, ça ne se passe pas dans mon sens avec le Nigéria, la Ligue 1 c’est mon objectif. Je parle de structure, histoire, identité de jeu. »

Le FC Nantes bouché… mais pas fermé ?

Le message est limpide. Chelle vise un projet structuré, avec une vraie identité. Et Nantes coche plusieurs cases. Du côté du FC Nantes, la tendance reste stable. Kantari garde la confiance de sa direction et travaille sur la durée. La piste Chelle apparaît donc, à ce stade, très improbable. Mais dans le football, les portes ne sont jamais totalement closes. Un changement de dynamique, une série négative, et les cartes peuvent être redistribuées.

Vers un Ligue 1 surprise cet été ?

Si l’OM a finalement opté pour la localité avec Habib Beye, le marché des entraîneurs restera imprévisible cet été. Chelle, lui, pose publiquement sa candidature. Une stratégie assumée. Son discours, construit autour de la « structure » et de « l’identité de jeu », s’inscrit parfaitement dans les attentes modernes des clubs de Ligue 1. Reste à savoir si un président osera lui offrir cette chance. Une chose est certaine : Chelle ne veut plus rester dans l’ombre. Un concept qui nous avait déjà été transmis mi-février.

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)