FC Nantes – INFO BUT! : Chelle, une piste mort-née ?

Annoncé dans les radars du FC Nantes, Éric Chelle ne devrait pas remplacer Ahmed Kantari sous peu.

La rumeur s’est répandue comme une traînée de poudre sur les bords de l’Erdre. Ces dernières heures, Romain Molina a révélé que le nom d’Éric Chelle circulait du côté du FC Nantes. Le sélectionneur du Nigéria, qui s’est récemment proposé à l’OM, cherche une ouverture. Mais d’après nos informations, la piste nantaise est déjà en train de se refermer.

Un contexte interne trop instable au FC Nantes

Au FC Nantes, la situation du banc reste floue. Ahmed Kantari est toujours en place malgré un bilan sportif insuffisant, et surtout, les Kita ne sont pas alignés sur la question du coach : quand Waldemar prônerait du changement, son fils Franck lui préfère l’immobilisme. Dans ce climat d’hésitation au sommet et avec la réception du Havre dès dimanche à La Beaujoire (17h15), difficile d’imaginer une décision forte et rapide. Résultat : le calendrier et le timings apparaissent défavorables pour Chelle. Sans consensus clair en interne, aucun mouvement ne devrait être enclenché à court terme.

L’entourage de Chelle à la manœuvre ?

Un autre élément refroidit la piste nantaise : toujours selon nos sources, Chelle était encore en discussions avec le board de l’OM ce mardi, depuis Paris ! Une donnée qui montre que son entourage fait des pieds et des mains pour le placer alors qu’il est bel et bien en poste au Nigéria. « Car il fait copain copain avec des jeunes consultants, car il sourit, car il fait gentil… ce type a utilisé les médias (c’est son droit) mais en le faisant de manière très malsaine et insincère », confirme Mohamed Toubache-Ter sur X. Pour toutes ces rasions et sauf retournement improbable – toujours possible avec les Kita – le dossier FC Nantes est voué à ne pas se concrétiser pour Chelle.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)