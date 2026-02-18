Jérémie Pignard prendra le sifflet à la Beaujoire dimanche face au Havre (17h15) pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. Pour les supporters du FC Nantes, la nouvelle sonne comme une alerte…

La Beaujoire va vibrer ce dimanche 23 février à 17h15 pour un duel capital entre le FC Nantes et Le Havre. L’arbitre principal sera Jérémie Pignard, 38 ans, visage bien connu sur les pelouses de l’élite. Il sera épaulé sur le terrain par Aurélien Drouet et Thomas Lucynski, tandem d’assistants. Dans le car du VAR, Benoît Bastien et Alexandre Collin formeront l’escouade technologique du soir.

Un bilan peu favorable pour le FC Nantes avec Pignard

Pour les Canaris, l’annonce de cette désignation n’est jamais anodine. Sur les 17 rencontres arbitrées par Jérémie Pignard dans leur histoire récente, le bilan est particulièrement terne : seulement deux victoires, contre huit nuls et sept revers. C’est simple, Nantes n’a jamais su profiter d’une dynamique positive sous son sifflet. Petite nuance toutefois : c’est la première fois cette saison que le natif de Villefranche-sur-Saône sera aux commandes d’un match du FC Nantes. La tension monte forcément dans les travées nantaises à l’approche de ce rendez-vous crucial. Ceux qui souhaitent plonger dans l’historique complet de l’homme en noir peuvent consulter le profil complet de Jérémie Pignard arbitre de Ligue 1.

Un choix qui questionne avant un match crucial

À la lumière d’un tel passif, le choix de la LFP d’attribuer ce choc à Pignard ne manque pas d’alimenter les débats. Sur le plan psychologique, difficile pour les Canaris de ne pas y voir un défi supplémentaire. À la clé, trois points essentiels dans la lutte pour le maintien et la volonté de faire oublier les ratés de la saison. Ce contexte défavorable rappelle d’ailleurs quelques moments houleux, à l’image de la controverse arbitrale de Jérémie Pignard lors de FC Nantes – ESTAC.

Un dispositif arbitral complet pour sécuriser le match

Aurélien Drouet, remarqué cette saison outre-Manche pour ses qualités de jeu, et Thomas Lucynski, jeune assistant au potentiel avéré, viendront appuyer Pignard sur la pelouse. Du côté vidéo, le binôme Bastien-Collin aura pour mission de dissiper tout doute sur les situations litigieuses. Drouet, habitué à assurer dans les matchs à fort enjeu, confirme un peu plus son statut de jeune talent du terrain, alors que Lucynski continue de tracer discrètement sa voie.

Rendez-vous dimanche pour un duel sous haute tension

Tension palpable, statistiques qui font douter et l’obligation pour Nantes de rebondir à la maison : le décor est planté. Les supporters veulent voir les Canaris inverser la tendance. Rendez-vous dimanche, la Beaujoire pourrait bien être le théâtre d’un tournant de la saison… Et chaque décision de l’arbitre sera scrutée de près. À tous les passionnés, il ne reste plus qu’à vibrer derrière les Jaune et Vert pour forcer le destin, peu importe qui tient le sifflet !

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes :

22/02 : FC Nantes-Le Havre (23e journée de Ligue 1)

01/03 : Lille-FC Nantes (24e journée de Ligue 1)

07/03 : FC Nantes-Angers (25e journée de Ligue 1)

15/03 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

22/03 : FC Nantes-RC Strasbourg (27e journée de Ligue 1)

05/04 : FC Metz-FC Nantes (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Auxerre-FC Nantes (29e journée de Ligue 1)

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)