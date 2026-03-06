Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

En ouverture de la 25e journée de Ligue 1, Luis Enrique devrait innover au PSG pour la réception de l’AS Monaco (20h45).

Luis Enrique s’apprête à bousculer ses habitudes au PSG. Selon L’Équipe et Le Parisien, le technicien espagnol envisagerait un léger remaniement dans son équipe pour affronter l’AS Monaco. L’absence de Joao Neves et de Fabian Ruiz oblige en effet l’entraîneur parisien à repenser son entrejeu. Dans ce contexte, Lee Kang-in pourrait reculer d’un cran et évoluer au milieu de terrain aux côtés de Vitinha et de Warren Zaïre-Emery. Une option qui permettrait d’apporter de la créativité dans l’axe tout en conservant de la mobilité dans la construction.

Barcola testé en faux numéro 9

Conséquence directe : le jeune Dro Fernández devrait débuter la rencontre sur le banc, Luis Enrique préférant miser sur un trio déjà habitué aux grandes affiches pour sécuriser l’équilibre de son équipe. Mais c’est surtout dans le secteur offensif du PSG que les ajustements pourraient attirer l’attention. Toujours selon les mêmes sources, Bradley Barcola serait pressenti pour débuter la rencontre… dans un rôle de faux numéro 9. Un choix tactique qui redistribuerait les cartes sur les côtés. Khvicha Kvaratskhelia retrouverait ainsi son poste préféré sur l’aile gauche, tandis que Désiré Doué évoluerait sur le flanc droit pour apporter percussion et imprévisibilité.

Dembélé sur le banc ?

L’autre information de ce onze potentiel du PSG concerne Ousmane Dembélé. L’international français pourrait débuter la rencontre sur le banc, un coup dur pour l’ailier parisien qui semblait pourtant avoir gagné sa place dans le onze ces dernières semaines. Luis Enrique pourrait ainsi privilégier la complémentarité et la mobilité de son trio offensif plutôt que la vitesse pure de l’ancien Barcelonais. Une chose est sûre : face à une équipe monégasque toujours dangereuse, le PSG pourrait présenter un visage légèrement différent… et tenter un coup tactique qui pourrait bien faire parler.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League