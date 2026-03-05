Dans son émission, Jérôme Rothen a assuré que l’un des habituels de Luis Enrique au PSG se préservait en vue de la Coupe du monde…

Fabian Ruiz n’a plus foulé les pelouses depuis le 20 janvier. Ce soir-là, lors de la défaite du PSG sur la pelouse du Sporting Lisbonne (2-1), le milieu espagnol avait été victime d’une contusion au genou.

Sur le moment, la blessure n’avait pas semblé particulièrement inquiétante. Ce type de choc est fréquent dans le football professionnel et la durée d’indisponibilité reste généralement assez courte. Pourtant, plusieurs semaines plus tard, l’ancien joueur de Naples n’a toujours pas fait son retour dans le groupe parisien.

Une situation qui commence à susciter des interrogations, aussi bien du côté des observateurs que dans l’entourage du club.

Jérôme Rothen lâche une accusation explosive

Invité à évoquer ce dossier dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen a livré une explication qui pourrait bien faire beaucoup de bruit autour du PSG.

Selon l’ancien milieu parisien, la blessure de Fabian Ruiz ne serait pas la seule raison de son absence prolongée.

« Son cas interroge, que ce soit les médias ou même en interne. D’accord, il a eu une contusion assez importante lors du match contre le Sporting. Mais on en a tous eus et ça passe rapidement », a expliqué Rothen.

L’ancien international français affirme que le staff médical du club a pourtant pris toutes les précautions nécessaires pour permettre au joueur de récupérer correctement.

« Le staff médical du PSG a pris le temps de bien résorber l’hématome et de le faire reprendre progressivement. Mais dès qu’il a fallu accélérer, là, monsieur Fabian Ruiz ne pouvait plus ! »

Une gestion tournée vers la sélection ?

Mais la suite des propos de Jérôme Rothen est encore plus surprenante. Selon lui, Fabian Ruiz aurait un objectif bien précis en tête : revenir directement avec la sélection espagnole.

« Fabian Ruiz dit à son entourage et à ses agents qu’il se préserve pour la sélection fin mars. Il considère qu’il a assez donné au PSG. Il veut reprendre avec la sélection espagnole », a poursuivi Rothen.

Toujours selon cette version, le joueur penserait déjà à un objectif encore plus important : la prochaine Coupe du monde.

« Et surtout, il se consacre à la Coupe du monde, il veut bien se préparer pour ça. »

Si ces révélations venaient à être confirmées, elles pourraient évidemment provoquer une vive polémique du côté du club parisien.

Luis Enrique a déjà envoyé un message

Curieusement, cette sortie médiatique intervient alors que Luis Enrique a lui-même tenu un discours très clair en conférence de presse ce jeudi.

L’entraîneur du PSG a rappelé que ses joueurs devaient rester concentrés uniquement sur leurs objectifs avec le club.

Il a notamment insisté sur le fait que la Coupe du monde ne devait pas devenir un sujet dans le vestiaire parisien, signe que certaines discussions internes commencent peut-être à agacer le staff.

Un malaise dans le vestiaire parisien ?

Ces révélations font également écho aux déclarations d’Ousmane Dembélé ces derniers jours. L’ailier parisien avait évoqué un investissement parfois insuffisant de certains joueurs par rapport à la saison précédente.

Sans citer de noms, Dembélé avait laissé entendre que tout le monde ne mettait pas la même intensité dans la bataille cette saison.

Dans ce contexte, le dossier Fabian Ruiz pourrait rapidement devenir sensible au PSG. Si son retour avec l’Espagne intervenait avant celui avec Paris, la polémique prendrait forcément une nouvelle ampleur.

Et dans un club où la pression est constante, ce genre de situation est rarement sans conséquences.

Le calendrier de fin de saison du PSG

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

11/03 : PSG-Chelsea (8es de finale de la Champions League)

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League