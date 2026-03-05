L’entourage d’Ousmane Dembélé a relayé les reproches de l’attaquant envers le staff médical du PSG ainsi que certains coéquipiers. Ça sent le départ en fin de saison…

L’actualité autour d’Ousmane Dembélé s’accélère. Ce jeudi, L’Équipe consacre un long article à l’attaquant du Paris Saint-Germain, revenu de la blessure contractée lors du play-off aller de UEFA Champions League face à l’AS Monaco (3-2), il y a trois semaines.

Ironie du calendrier : Dembélé pourrait faire son retour… contre Monaco, dès demain en championnat. L’idée serait de l’intégrer en fin de match afin qu’il retrouve du rythme avant le huitième de finale de C1 face à Chelsea FC mercredi. Un rendez-vous capital pour un PSG qui rêve de conserver son titre européen.

Un retour sportif stratégique

Sur le plan purement footballistique, le calcul paraît limpide. Le PSG a besoin d’un Dembélé décisif pour franchir l’obstacle Chelsea. Sa capacité à éliminer, à accélérer le jeu et à faire basculer les grandes affiches en fait une arme incontournable dans les matches couperets.

Mais si le corps semble prêt à répondre, la tête, elle, serait plus tourmentée.

Des tensions internes révélées

Toujours selon L’Équipe, qui cite des proches du joueur, l’international français nourrirait une certaine frustration. D’abord envers le staff médical du PSG. Des incompréhensions sur la gestion de ses blessures auraient provoqué des tensions, notamment à l’automne, lorsqu’il aurait souhaité reprendre plus tôt sans obtenir le feu vert des médecins.

Ces épisodes auraient laissé des traces, d’autant que des rechutes sont venues freiner son élan et accentuer le sentiment d’agacement.

Mais ce n’est pas tout. Dembélé serait également agacé par l’attitude de certains coéquipiers, qu’il jugerait moins investis que lors de la saison précédente. Après la défaite à Stade Rennais FC (1-3), il avait déjà publiquement pointé du doigt un manque d’engagement collectif, reprochant à certains de « penser à eux ».

Un discours rare, presque brutal, qui révélait déjà un malaise plus profond.

Prolongation bloquée, avenir incertain

À ces tensions sportives s’ajoute un dossier contractuel sensible. Les négociations pour une prolongation seraient au point mort. La question salariale cristallise les désaccords : Dembélé réclamerait une revalorisation significative que le club ne serait pas disposé à accorder dans les proportions souhaitées.

Dans ce contexte, les rumeurs venues d’Angleterre reprennent de l’ampleur. Le nom de Chelsea circule avec insistance, même si rien d’officiel n’a filtré. La perspective d’un nouveau défi en Premier League pourrait séduire un joueur qui semble, selon certaines sources, moins épanoui qu’il ne l’était.

Une fin de cycle en vue ?

Le timing interroge. À l’approche d’un choc européen majeur, voir émerger des informations sur un mal-être interne n’a rien d’anodin. Le PSG a besoin d’un vestiaire uni pour défendre ses ambitions continentales. Or, l’équilibre paraît fragile.

Dembélé, lui, reste un joueur capable de faire taire les doutes en une accélération. Mais si les tensions se confirment et que le bras de fer contractuel perdure, l’hypothèse d’un départ est loin d’être farfelue.

Les prochaines semaines s’annoncent donc décisives. Pour le PSG. Pour Chelsea. Et peut-être surtout pour l’avenir parisien d’Ousmane Dembélé.

Le calendrier de fin de saison du PSG

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

11/03 : PSG-Chelsea (8es de finale de la Champions League)

17/03 : Chelsea-PSG (8es de finale de la Champions League)

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

23/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League