Pas toujours inspiré depuis le début de la saison, le Géorgien Khvitcha Kvaratskhelia (25 ans) commence à agacer dans les rangs du PSG.

Un talent immense… mais un débat qui enfle. Depuis plusieurs semaines, L’Équipe avance que la situation de Khvitcha Kvaratskhelia au PSG commence à susciter des interrogations en interne, notamment au sujet de son positionnement. En cause : le choix tactique de Luis Enrique lors des derniers matches de UEFA Champions League. Sur les trois dernières rencontres européennes, l’entraîneur espagnol a décidé d’installer Bradley Barcola sur le côté gauche. Une décision qui a repoussé Kvaratskhelia sur l’aile droite, un poste qui semble beaucoup moins adapté à son profil. Un choix qui interroge d’autant plus que Barcola n’a plus marqué en Ligue des champions depuis plus d’un an.

Un Kvara moins tranchant

À droite, l’ancien joueur du Napoli paraît souvent moins à l’aise. Ses prises de balle sont moins naturelles, ses feintes moins tranchantes et surtout sa fameuse frappe enroulée, qui avait terrorisé de nombreux gardiens en Serie A, devient beaucoup plus difficile à utiliser. Certains observateurs commencent même à se demander si ce repositionnement ne finit pas par altérer la confiance du joueur. Lors de la victoire du PSG contre Le Havre AC (1-0), pourtant disputé côté gauche, le Géorgien a multiplié les tentatives sans réussite, avec sept frappes au total. Plus globalement, son taux de tirs cadrés (37,8 %) reste en dessous des standards attendus pour un joueur de ce niveau.

Des actions qui agacent certains partenaires

Mais ce n’est pas tout. Toujours selon L’Équipe, certaines initiatives individuelles du Géorgien ont également agacé une partie du vestiaire parisien. En interne, certains coéquipiers lui reprocheraient parfois de trop jouer seul dans certaines situations offensives. Un reproche classique dans les équipes riches en talents offensifs. Pour autant, la situation n’a pas créé de rupture dans le groupe. Kvaratskhelia reste un joueur apprécié, même si sa personnalité discrète et peu loquace le rend parfois difficile à cerner pour ses partenaires.

Le PSG dépend toujours de lui

Une évolution tactique pourrait toutefois rapidement changer la donne. Le repositionnement possible de Bradley Barcola dans l’axe permettrait à Kvaratskhelia de retrouver plus régulièrement son côté gauche, là où il exprime le mieux sa créativité et sa capacité à éliminer. Dans un contexte où Ousmane Dembélé n’a pas encore dissipé toutes les interrogations sur son état de forme, le PSG sait que la suite de sa saison offensive pourrait largement dépendre du niveau de son ailier géorgien. Autrement dit : si Kvara retrouve son meilleur visage, Paris peut rêver très grand. Sinon, les débats risquent encore de s’intensifier au Parc des Princes.

Le calendrier de fin de saison du PSG :

06/03 : PSG-Monaco (25e journée de Ligue 1)

10/03 : 8es de finale aller de la Champions League

15/03 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Nice-PSG (27e journée de Ligue 1)

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League