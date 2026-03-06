PSG : Paris se troue face à Monaco et permet au RC Lens de réaliser un énorme coup !

À LA UNE DU 7 MAR 2026
Par William Tertrin - 6 Mar 2026, 22:51
À cinq jours de son rendez-vous crucial en Ligue des Champions face à Chelsea, le PSG a connu une soirée compliquée. Opposé à l’AS Monaco lors de la 25e journée de Ligue 1, le club parisien s’est incliné 3-1 au Parc des Princes après une prestation globalement décevante.

Monaco frappe le premier

Dès le début de la rencontre, les Monégasques se sont montrés dangereux et ont rapidement mis la pression sur la défense parisienne. Denis Zakaria s’est d’abord illustré avec une tête proche du cadre, avant que Maghnes Akliouche ne se procure une occasion quelques minutes plus tard.

Le PSG, de son côté, peinait à construire et à concrétiser ses situations. Sur une perte de balle de Warren Zaïre-Emery dans sa propre surface, Akliouche a finalement ouvert le score à bout portant (27e). Monaco prenait ainsi l’avantage au Parc des Princes.

Monaco enfonce le clou

Au retour des vestiaires, les joueurs de la Principauté ont continué leur pressing efficace. Profitant d’une nouvelle erreur parisienne, Aleksandr Golovin a doublé la mise d’un tir croisé à la 55e minute.

Luis Enrique a alors tenté de relancer son équipe avec les entrées d’Ousmane Dembélé et Lee Kang-In. Ce changement a rapidement porté ses fruits puisque Bradley Barcola a réduit l’écart à la 71e minute et redonné de l’espoir aux Parisiens.

Le PSG craque définitivement

Mais cet espoir a été de courte durée. Deux minutes plus tard, Folarin Balogun a repris une frappe contrée qui a terminé au fond des filets, permettant à Monaco de reprendre deux buts d’avance (73e).

En fin de match, les Monégasques ont même failli alourdir la marque lorsque Simon Adingra a trouvé la barre transversale (88e).

Un avertissement avant la Ligue des Champions

Cette défaite constitue un sérieux avertissement pour le PSG, qui devra rapidement réagir avant son huitième de finale de Ligue des Champions contre Chelsea. Le club parisien reste néanmoins en tête de la Ligue 1, mais permet au RC Lens de réaliser un énorme coup ce week-end. En effet, en cas de victoire contre Metz, le RCL reviendrait à un petit point.

