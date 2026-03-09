La 25e journée de Ligue 1 a livré son verdict… et ses hommes forts. Comme chaque semaine, L’Équipe a dévoilé son équipe type, marquée par la présence de plusieurs joueurs de l’OM, du RC Lens et du Stade Rennais après leurs performances marquantes du week-end.

Le RC Lens en force après son festival

Grâce à sa large victoire face au FC Metz à Bollaert (3-0), le RC Lens est le club le plus représenté dans cette équipe type. Florian Thauvin, Adrien Thomasson et Matthieu Udol figurent tous les trois dans le onze sélectionné par le quotidien sportif. Une récompense logique après la prestation très aboutie des Sang et Or devant leur public. Le RC Lens confirme ainsi sa belle dynamique et son efficacité offensive lors de cette 25e journée.

Paixão récompensé côté OM

Du côté de l’OM, Igor Paixão a également été retenu. L’ailier marseillais s’est illustré lors de la courte mais précieuse victoire de l’OM sur la pelouse de Toulouse (1-0). C’est lui qui a délivré la passe décisive pour Mason Greenwood, offrant trois points importants au club phocéen. Une performance qui lui permet logiquement de figurer parmi les meilleurs joueurs du week-end.

Rongier brille avec le Stade Rennais

Enfin, le Stade Rennais place lui aussi un joueur dans ce onze. Valentin Rongier a été l’un des grands artisans de la démonstration rennaise sur la pelouse de Nice (4-0). Très actif au milieu de terrain, il a largement contribué à la domination de son équipe dans ce choc de la journée. Sa prestation aboutie lui vaut une place dans l’équipe type.

Une journée marquée par plusieurs performances fortes

Entre la démonstration rennaise à Nice, la solidité de l’OM à Toulouse et le festival offensif du RC Lens face à Metz, cette 25e journée de Ligue 1 a offert plusieurs prestations marquantes. De quoi composer une équipe type très marquée par les clubs français les plus en forme du moment.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

15/03 : FC Lorient-RC Lens (26e journée de Ligue 1)

22/03 : RC Lens-Angers (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Lille-RC Lens (28e journée de Ligue 1)

12/04 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France