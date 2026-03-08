RC Lens – FC Metz (3-0) : un carton pour continuer à rêver du titre, les notes des Sang et Or

Ce dimanche, le RC Lens avait rendez-vous avec le FC Metz, équipe contre laquelle il avait perdu 2-0 au match aller. Double enjeu cet après-midi : prendre une petite revanche contre un adversaire face à qui le RCL a du mal, mais aussi l’objectif de revenir à un point du PSG. Si elle a eu du mal à se dessiner, cette victoire a été clinique, avec des buts signés Abdulhamid (44e), Thauvin (46e) et Haidara (52e). Mission accomplie pour les Lensois, qui auront désormais une semaine pour préparer le déplacement à Lorient samedi prochain, avec l’objectif de reprendre la première place de Ligue 1. Découvrez nos tops, flops et notes côté lensois.

Les tops

GANIOU

Les semaines se suivent et se ressemblent pour lui. On ne peut pas dire qu’il ait eu beaucoup de travail, mais il s’est montré solide quand c’était un peu chaud dans la surface lensoise, surtout en seconde période. La preuve, il cumule 11 actions défensives, plus haut total du match côté lensois.

ABDULHAMID

Auteur de son tout premier but en Ligue 1, sa reprise à bout portant a fusillé le gardien messin. Dès la 8e, il s’essaye déjà à la frappe, finalement repoussée, et délivre ensuite un très bon centre pour Thomasson (32e), dont la reprise est contrée. Il profite clairement de l’absence d’Aguilar pour monter en puissance match après match.

HAIDARA

Entré à la mi-temps à la place de Celik (fatigue musculaire), il a été dans la lignée de sa très bonne rentrée contre Lyon. Il envoie un très bon ballon pour Sangaré sur la droite qui amène ensuite le 2-0, puis marque le troisième d’une frappe croisée du gauche dans le petit filet opposé après une excellente remise d’Udol.

THOMASSON

Très offensif, il s’est souvent retrouvé sur le côté gauche en position de centre, voire de marquer (32e). Juste avant la mi-temps, son centre fort à mi-hauteur trouve Sima, qui remise pour Abdulhamid, buteur sur le 1-0. Il fait de nouveau parler son QI foot à la 46e, au moment de prolonger le ballon vers Thauvin, qui fait le break.

SANGARÉ

Énorme match du Malien, patron du milieu de terrain avec notamment 5 ballons grattés ou encore 8 duels gagnés. Il a fait ce qu’il a voulu dans l’entrejeu, et est à la construction du deuxième but avec un très bon déplacement côté droit avant de centrer pour Thomasson, passeur pour Thauvin ensuite. Remplacé à la 73e pour l’entrée d’Andrija Bulatovic.

THAUVIN

Excellent à Lyon, il l’a de nouveau été cet après-midi. Dans tous les bons coups en première période, il dépose une galette pour la tête d’Udol, qui bute sur Fischer (15e). Sur l’ouverture du score, il lance merveilleusement Thomasson sur le côté gauche avant son centre. Dès la reprise, il marque froidement du gauche après un service de Thomasson. Remplacé à la 63e pour l’entrée de Florian Sotoca.

Les flops

SIMA

Titulaire surprise à Lyon en l’absence de Saïd, il a encore été aligné, et a été bien tenu par la défense messine, qui l’a bougé sans ménage. Lui aussi a eu des opportunités de but (4 tirs), mais a notamment échoué à la 37e avec une reprise qui file à quelques centimètres du but. Il est néanmoins décisif sur le 1-0 en ayant l’intelligence de remiser pour Abdulhamid sur le centre de Thomasson. Remplacé à la 83e pour l’entrée d’Anthony Bermont.

ÉDOUARD

Titularisé de nouveau à la pointe de l’attaque, il n’a pas fait son meilleur match. Une frappe enroulée contrée (24e), ou encore une tentative en première intention dans la surface repoussée par Fischer (43e), il n’a pas été très en réussite ce soir, et n’a donc pas pu participer au festival offensif. Remplacé à la 63e pour l’entrée de Rayan Fofana.

Les notes des Lensois

Risser (5) – Celik (5, remplacé par Haidara : 7), Ganiou (7), Sarr (6) – Abdulhamid (7), Sangaré (8), Thomasson (7), Udol (6) – Thauvin (8), Édouard (4), Sima (4).