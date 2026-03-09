Si Medhi Benatia doit en théorie poursuivre sa mission à l’OM jusqu’à la fin de la saison, le Marocain n’écarterait pas l’idée de rester plus longtemps… après avoir repoussé une offre de Tottenham.

Medhi Benatia doit théoriquement rester à l’OM jusqu’à la fin de la saison. Mais qu’en sera-t-il si Habib Beye qualifie le club phocéen en Ligue des Champions ? L’hypothèse semble encore ouverte pour un changement de position. Selon Media Foot, le Marocain aurait repoussé une offre récente venue de Tottenham, confirmant ainsi sa forte cote sur le marché européen.

Tottenham vit une saison compliquée et cherche à se stabiliser après avoir manqué la Ligue des Champions et les compétitions européennes 2026-2027. Le club londonien a choisi Igor Tudor pour redresser la barre, après que Roberto De Zerbi a décliné la mission. Dans ce contexte, les Spurs ont manifesté leur intérêt pour Benatia, qu’ils apprécient particulièrement pour le poste de directeur sportif.

Benatia prêt à rester à l’OM cet été ?

Malgré cette proposition alléchante, Benatia ne souhaite pas quitter l’OM en cours de saison. Et pour cause : il envisagerait de rester au club cet été ! Son avenir dépendra essentiellement des moyens qui lui seront donnés pour reconstruire l’effectif aux côtés de Beye, qu’il a lui-même fait venir à Marseille.

Ce refus de Tottenham souligne à la fois l’attachement de Benatia à Marseille et sa volonté de mener un projet ambitieux sur le long terme. Avec lui à la tête du recrutement, l’OM pourrait voir son mercato estival se dessiner sous de meilleurs auspices et renforcer ses chances de succès pour la saison prochaine. À confirmer…

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

15/03 : OM-Auxerre (26e journée de Ligue 1)

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France