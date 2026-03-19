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FRANCE

OM : Aguerd pourrait rejouer d’ici la fin de saison !

Par Raphaël Nouet - 19 Mar 2026, 20:21
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Nayef Aguerd avant un match de l'OM.
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Opéré d’une pubalgie le 12 mars, le défenseur de l’OM Nayef Aguerd pourrait revenir sur les terrains avant la fin de la Ligue 1.

L’annonce par l’OM de l’opération de Nayef Aguerd n’a pas plu du tout aux supporters marseillais. C’est que le défenseur marocain est celui qui a le moins déçu depuis le début de la saison, Leonardo Balerdi étant toujours aussi inconstant, Benjamin Pavard complètement perdu et Facundo Medina décevant. Mais le Marocain souffre d’une pubalgie depuis l’automne et il devait passer sur la table d’opération. Le souci concerne le timing car il va manquer le sprint final en Ligue 1 avec l’OM pour être opérationnel pour la Coupe du monde.

De retour contre le Stade Rennais ?

Mais La Provence annonce une grande nouvelle : Nayef Aguerd pourrait finalement rejouer avec l’OM cette saison. Le joueur comme le staff médical ont ciblé la dernière journée, contre le Stade Rennais, pour retrouver les terrains. Au moment de son opération, il était question d’une absence de deux mois. Sachant qu’il a été opéré le 12 mars, il devrait donc bien être opérationnel pour le match face aux Rouge et Noir le 16 mai. Mais pour cela, il ne faudra aucun contretemps sans sa rééducation.

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Sur la durée, cette opération est une bonne nouvelle pour l’Olympique de Marseille, qui pourra compter sur son pilier marocain en pleine forme la saison prochaine.

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