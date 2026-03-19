OM Mercato : bataille à 80 M€ pour un flop olympien !

Aussi incroyable que cela puisse paraître, l’attaquant colombien Luis Suarez, qui avait raté son court passage à l’OM entre 2022-23, pourrait quitter le Sporting Portugal cet été pour 80 M€.

Recruté à l’été 2022, Luis Suarez n’était resté que six mois à l’OM. Le temps de se rendre compte que son association avec Alexis Sanchez n’allait pas fonctionner et qu’il n’avait pas le coffre pour le jeu proposé par Igor Tudor. Au total, il n’a disputé que 11 matches sous le maillot blanc, inscrivant 3 buts. Et laissant une impression assez négative, celle d’un joueur caractériel, boudeur et pas forcément taillé pour le très haut niveau. Recruté pour 10 M€, il avait été vendu 8 M€ à Almeria, où il a joué jusqu’à l’été dernier, le Sporting mettant 23 M€ pour en faire le successeur de Viktor Gyökeres.

Liverpool et Newcastle prêts à payer une fortune pour Suarez !

A Marseille, tout le monde pensait qu’il allait floper une nouvelle fois. Eh bien, non ! En 41 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Luis Suarez a marqué 35 buts avec les Lions ! S’il n’a pas scoré face à l’OM (2-1) en Champions League, il a en revanche mis un doublé au PSG (2-1). Et sa forme incroyable n’est pas passée inaperçue puisque, selon Ekrem Konur, Newcastle et Liverpool seraient prêts à le recruter pour 80 M€ cet été ! Soit le montant de sa clause libératoire, puisque sa valeur est de 28 M€ selon Transfermarkt.

Quel rebond pour Luis Suarez, qui n’avait pas trouvé sa place à Marseille ! Et quel dommage qu’à l’OM, on ne laisse pas leur chance à certains joueurs connaissant des débuts compliqués, tel par exemple un Iliman Ndiaye qui brille désormais avec Everton !

Le calendrier de fin de saison de l’OM

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)