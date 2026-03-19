OM Mercato : un crack français dans le viseur pour challenger Igor Paixao ?

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Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Officiel. Niveau 5 – transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

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Trois feux verts. Niveau 3 – négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.

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Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Deux feux verts. Niveau 2 – piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’OM prépare déjà son mercato estival et une piste attire particulièrement l’attention. Le club marseillais s’intéresse à Jean-Matteo Bahoya, jeune ailier de l’Eintracht Francfort, avec l’idée de renforcer un secteur offensif encore irrégulier malgré l’arrivée d’Igor Paixao l’été dernier.

Un profil prometteur, mais un dossier loin d’être simple.

Jean-Matteo Bahoya, une piste séduisante mais coûteuse pour l’OM

À seulement 20 ans, Jean-Matteo Bahoya s’impose comme l’un des jeunes profils offensifs les plus suivis. Rapide, percutant et capable de faire des différences en un contre un, il coche plusieurs cases recherchées par l’OM.

Problème, son prix.

Estimé à environ 25 millions d’euros, l’ailier de Francfort représente un investissement conséquent. D’autant que Marseille a déjà déboursé près de 30 millions d’euros pour Igor Paixao l’été dernier.

Dans ce contexte, difficile d’imaginer l’OM réinvestir une telle somme immédiatement.

🚨L’OM s’intéresse à l’ailier de l’Eintracht Francfort, Jean-Matteo Bahoya 🇫🇷 (20 ans) pour renforcer son secteur offensif en vue du prochain mercato estival.#TeamOM #MercatOM | 🗞️ @Fussballdaten pic.twitter.com/7Nt2GdWHL9 — ActuOlympien (@ActuOlympien) March 18, 2026

Un montage plus malin pour boucler le dossier ?

Si la piste Bahoya est réelle, elle dépendra fortement des conditions du deal.

Un transfert sec semble peu probable à ce stade. En revanche, un prêt avec option d’achat pourrait offrir une solution plus crédible pour Marseille, en limitant les risques financiers tout en testant le joueur sur une saison.

Reste à savoir si l’Eintracht Francfort serait ouvert à ce type de montage pour un joueur à fort potentiel.

La Ligue des champions, clé du dossier Bahoya

Comme souvent à Marseille, tout dépendra d’un facteur majeur : la qualification en Ligue des champions.

Avec une présence en C1, l’OM disposerait de ressources supplémentaires pour investir et attirer des profils ambitieux comme Bahoya.

En revanche, sans cette qualification, les moyens financiers seraient largement revus à la baisse, rendant ce type d’opération beaucoup plus compliqué.

Le dossier Bahoya est donc directement lié aux performances sportives de cette fin de saison.

Traoré bientôt acheté… puis déjà sur le départ ?

Parallèlement, l’OM doit gérer un autre dossier important : celui d’Hamed Junior Traoré.

Le milieu offensif, arrivé en prêt, devrait voir son option d’achat levée automatiquement en fonction de son temps de jeu. Une formalité qui semble se confirmer.

Mais son avenir à Marseille n’est pas pour autant garanti.

Ses performances, jugées irrégulières, pourraient pousser le club à envisager une revente rapide dès cet été, dans une logique d’ajustement d’effectif et de rééquilibrage financier.

Un mercato sous contraintes pour l’OM

Entre ambitions sportives et réalités économiques, l’OM devra faire des choix forts cet été.

La piste Bahoya illustre parfaitement cette stratégie : viser des jeunes talents à fort potentiel, tout en restant prudent sur les investissements.

Mais une chose est sûre. Sans Ligue des champions, Marseille devra redoubler d’ingéniosité.

Et même avec, chaque euro comptera.