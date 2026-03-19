OM : un retour inattendu se profile déjà en coulisses…

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Un retour à Marseille cet été semble désormais de plus en plus probable.

Un prêt qui tourne mal en Écosse

Arrivé avec l’objectif de se relancer, Derek Cornelius n’a jamais réellement réussi à s’imposer en Écosse.

Selon les informations de Read Rangers, le défenseur ne s’entraîne même plus avec l’équipe première. Pire, il aurait été relégué avec la réserve, un signal fort envoyé par le club.

Son état physique, jugé insuffisant malgré plusieurs semaines de reprise, n’a pas convaincu le staff.

Mis à l’écart du groupe professionnel

Le constat est clair : Cornelius est aujourd’hui en dehors du projet sportif des Rangers.

Sous les ordres de Danny Röhl, il n’a pas su retrouver le niveau attendu. Résultat, il s’entraîne désormais avec la deuxième équipe dirigée par Malky Thomson.

Un déclassement discret… mais très révélateur de sa situation actuelle.

🚨 Prêté par l'OM, Derek Cornelius 🇨🇦 a été ÉCARTÉ de l'équipe première des Rangers ! ❌



Le défenseur canadien s'entraîne désormais avec la réserve du club écossais. 👀



(@ReadRangers) pic.twitter.com/KIz10YDO4x — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 19, 2026

Un retour à l’OM qui se précise

Dans ces conditions, difficile d’imaginer les Rangers lever une quelconque option d’achat.

Sauf retournement de situation, Derek Cornelius devrait donc revenir à Marseille à l’issue de son prêt. Une perspective qui pose déjà question côté olympien.

Car le défenseur, en manque de rythme et de confiance, devra prouver qu’il peut encore avoir un rôle à jouer.

Une lueur d’espoir en sélection

Malgré cette période compliquée, Jesse Marsch, sélectionneur du Canada, continue de croire en lui.

« Nous avons encore suffisamment de temps pour que les joueurs puissent récupérer et retrouver leur pleine forme d’ici juin. »

Une confiance qui pourrait lui permettre de se relancer progressivement… à condition de retrouver son niveau physique.

Un été décisif pour Cornelius

Entre mise à l’écart en club et espoir de rebond en sélection, Derek Cornelius se trouve à un tournant de sa carrière.

Pour l’OM, la situation est claire : il faudra trancher cet été.

Retour dans la rotation… ou nouveau départ ? Le dossier est déjà lancé.