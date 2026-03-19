Dans le viseur du directeur du football de l’OM, Medhi Benatia, le milieu offensif du Feyenoord Anis Hadj Moussa est désormais ciblé par des clubs de Premier League. Le RC Lens, qui touchera un pourcentage de la transaction, suit cela avec intérêt.

L’avenir sportif de l’Olympique de Marseille est incertain à tous les niveaux. Sur le terrain, une qualification directe pour la Champions League pourrait tout changer au niveau financier alors qu’une absence de qualification serait catastrophique. En dehors, l’organigramme doit être recomposé, sachant que Medhi Benatia, finalement retenu par Frank McCourt, a assuré qu’il partirait en juin. Qui va s’occuper du recrutement estival si jamais il décide de partir en fin de saison ? Va-t-il gérer le mercato avant de passer la main ? Avant que les réponses à ces questions n’arrivent, l’une de ses pistes prioritaires est en tout cas en train de tomber à l’eau.

Hadj Moussa a plusieurs touches en Angleterre

Cette piste, c’est Anis Hadj Moussa. Le milieu offensif du Feyenoord Rotterdam est dans le viseur marseillais depuis un an. Mais le club néerlandais réclame 25 M€ pour le laisser partir, ce qui a refroidi l’OM, qui lui a déjà versé 35 M€ pour Igor Paixao l’été dernier. Et cet hiver, le club n’avait tout simplement pas les moyens de verser une telle somme. La donne pourrait être différente cet été en cas de qualification pour la Champions League mais Ekrem Konur assure que plusieurs de Premier League ont également coché son nom sur leurs tablettes. Depuis le début de la saison, Hadj Moussa a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues. Preuve de son influence, il a même récupéré le brassard de capitaine après le départ de Quinten Timber à… l’OM.

Le RC Lens est attentif à l’évolution de ce dossier car, en tant que formateur d’Anis Hadj Moussa, il percevra un pourcentage sur l’indemnité. Les Sang et Or ont donc tout intérêt à ce que leur ancien joueur signe en Angleterre, où les clubs sont plus puissants financièrement, qu’à Marseille.

Le calendrier de fin de saison de l’OM

22/03 : OM-Lille (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Monaco-OM (28e journée de Ligue 1)

12/04 : OM-Metz (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)