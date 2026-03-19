OM Mercato : McCourt jubile, Benatia validé après deux ventes déjà gagnantes ?

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Et si l’Olympique de Marseille avait déjà réussi deux gros coups… sans attendre cet été ? En coulisses, Frank McCourtpeut se frotter les mains. Grâce à Medhi Benatia, les ventes de Robinio Vaz et Darryl Bakola commencent déjà à prendre tout leur sens.

Car en Italie, les deux jeunes talents peinent pour l’instant à confirmer… de quoi renforcer encore un peu plus le sentiment d’avoir réalisé deux excellentes opérations.

Deux ventes stratégiques en plein hiver

Cet hiver, l’OM n’a pas hésité à trancher dans le vif. Alors que Robinio Vaz et Darryl Bakola incarnaient encore l’avenir du club quelques mois plus tôt, les dirigeants ont fait le choix de capitaliser sur leur forte valeur marchande.

Résultat : Vaz s’est envolé vers l’AS Roma pour un montant estimé à 25 millions d’euros bonus compris, tandis que Bakola a rejoint US Sassuolo contre environ 10 millions d’euros.

Un choix assumé… et aujourd’hui de plus en plus justifié.

Vaz face à la réalité du très haut niveau

À seulement 19 ans, Robinio Vaz découvre l’exigence du très haut niveau en Serie A.

Dans un effectif dense, où évoluent notamment des joueurs comme Paulo Dybala ou Stephan El Shaarawy, le jeune attaquant doit se contenter d’un rôle de joker.

Son temps de jeu reste limité, et il attend toujours son premier but. Malgré cela, il garde le cap, convaincu d’avoir fait le bon choix en rejoignant un club ambitieux dirigé par Gian Piero Gasperini.

Bakola en manque de minutes

Même constat du côté de Darryl Bakola. À US Sassuolo, le jeune milieu peine à se faire une place dans la rotation.

Utilisé avec parcimonie par Fabio Grosso, il n’a disputé que quelques minutes depuis son arrivée. Un contraste frappant avec ses débuts prometteurs à Marseille, où il avait marqué les esprits dès ses premières apparitions.

Malgré un environnement favorable et la présence d’anciens coéquipiers, sa progression passe pour l’instant par la patience.

🚨 𝗟𝗘𝗦 𝗗𝗘́𝗕𝗨𝗧𝗦 𝗘𝗡 𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗘 🇮🇹 𝗗𝗘 𝗥𝗢𝗕𝗜𝗡𝗜𝗢 𝗩𝗔𝗭 🇫🇷 𝗘𝗧 𝗗𝗔𝗥𝗥𝗬𝗟 𝗕𝗔𝗞𝗢𝗟𝗔 🇫🇷 𝗦𝗢𝗡𝗧… 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗟𝗜𝗤𝗨𝗘́𝗦. 😬



Les deux minots ont été transférés en Italie 🇮🇹 cet hiver après avoir effectué une première partie de saison convaincante avec l’OM.… pic.twitter.com/wxTkfhiPnW — Actu Foot (@ActuFoot_) March 19, 2026

L’OM déjà gagnant dans l’opération

Du côté de Marseille, le constat est clair : ces ventes apparaissent comme des coups parfaitement maîtrisés.

En cédant deux joueurs encore en développement à des montants élevés, l’OM a sécurisé des liquidités importantes, tout en évitant le risque d’une baisse de valeur.

Un scénario qui valide pleinement la stratégie mise en place par Medhi Benatia.

McCourt conforté, Benatia renforcé

Depuis plusieurs mercatos, Frank McCourt réclamait une meilleure gestion financière et des rentrées d’argent plus conséquentes.

Mission accomplie avec ces deux dossiers. Au point de renforcer la position de Medhi Benatia en interne, lui qui bénéficie toujours de la confiance de son actionnaire, malgré certaines tensions récentes.

Un signal fort, qui pourrait peser lourd dans les décisions à venir.

Une confirmation attendue cet été ?

Ces deux opérations pourraient bien être les premières d’une série.

Si Benatia poursuit sur cette dynamique, l’OM pourrait aborder le prochain mercato avec une stratégie claire : valoriser, vendre au bon moment… et reconstruire intelligemment.

Reste désormais à savoir si cette réussite suffira à installer durablement le dirigeant dans son rôle pour la saison prochaine.