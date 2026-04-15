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FRANCE

RC Lens : après Baidoo, les bonnes nouvelles s’enchaînent pour Sage avant Toulouse

Par Fabien Chorlet - 15 Avr 2026, 18:00
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Pierre Sage

L’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, croule sous les bonnes nouvelles avant le match de Ligue 1 contre Toulouse.

Présent ce mercredi en conférence de presse à la veille de la réception de Toulouse, en match d’ouverture de la 30e journée de Ligue 1, l’entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, a fait une grosse mise au point sur le cas Samson Baidoo, qui tarde à revenir sur les pelouses alors qu’il s’entraîne depuis un moment maintenant. « Je tiens à lever le doute sur le joueur qui ne voulait pas s’entraîner ou jouer. C’est faux. Il n’y a aucune velléité de départ de sa part, ce n’est que pour des raisons de santé », a expliqué l’ancien coach de l’OL devant les médias.

Aguilar de retour aussi dans le groupe contre Toulouse ?

Le technicien artésien a, par ailleurs, indiqué que Samson Baidoo pourrait retrouver le groupe du RC Lens ce week-end, tout comme Ruben Aguilar, absent depuis six matchs en raison d’une blessure au mollet. « On verra demain (jeudi). Samson Baidoo et Ruben Aguilar peuvent possiblement intégrer le groupe ce week-end. » Les deux joueurs étaient d’ailleurs bien présents à l’entraînement collectif ouvert au public de ce mercredi.

Cinq absents côté Toulousain

De son côté, le Téfécé se déplacera à Bollaert avec plusieurs absences. Cinq joueurs manqueront à l’appel : Abu Francis, Rafik Messali et Álex Domínguez, tous trois blessés, ainsi que Mark McKenzie, suspendu, et Frank Magri, toujours écarté du groupe.

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