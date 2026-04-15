Absent depuis la mi-février, Samson Baidoo est de retour à l’entraînement du RC Lens. Son entraîneur, Pierre Sage, a juré que le défenseur autrichien n’avait pas fait la grève du zèle.

Ce mercredi, Pierre Sage était en conférence de presse, à l’avant-veille de la réception de Toulouse en championnat, qui précèdera un match tout aussi important contre le même adversaire en demi-finales de la Coupe de France quatre jours plus tard. Et l’entraîneur du RC Lens avait une bonne nouvelle à annoncer : Samson Baidoo est de retour ! Le défenseur autrichien n’a joué qu’un match depuis la mi-janvier en raison d’une blessure à l’ischio. Son cas commençait à désespérer Sage, qui ne savait pas quand il pourrait revenir à jeu. A priori, c’est pour bientôt !

« Je tiens à lever le doute sur le joueur qui ne voulait pas s’entraîner ou jouer »

L’entraîneur sang et or en a profité pour torpiller une rumeur concernant son joueur : « Je tiens à lever le doute sur le joueur qui ne voulait pas s’entraîner ou jouer. C’est faux. Il n’y a aucune velléité de départ de sa part, ce n’est que pour des raisons de santé ». Cette rumeur est née après les propos de Sage lui-même, qui expliquait que Baidoo allait mieux et qu’il ne comprenait pas pourquoi il ne recommençait pas à jouer. Certains se sont alors dits que l’Autrichien voulait forcer son départ en fin de saison ou se préserver en vue de la Coupe du monde.

Mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, à en croire l’ancien Lyonnais. Qui pourrait donc réintégrer son joueur pour le match de vendredi, lui offrir quelques minutes avant de le titulariser mardi prochain pour l’un des matches les plus importants de la saison.

«Je tiens à lever le doute»: la mise au point de Pierre Sage sur le cas de Samson Baidoo #RCLenshttps://t.co/CxdhvAZHlW — Lensois.com (@LensoisComLive) April 15, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

17/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France