Peu satisfait de son temps de jeu sous Franck Haise, Djaoui Cissé (22 ans) a ouvert la porte d’un départ du Stade Rennais au prochain mercato estival.

La situation se tend au Stade Rennais. Frustré par son rôle sous Franck Haise, Djaoui Cissé ne cache plus son agacement. Le milieu de 22 ans a laissé entendre qu’un départ pouvait devenir une option sérieuse, alors que plusieurs clubs européens commencent déjà à se positionner.

C’est le journaliste Sébastien Vidal qui a révélé le climat autour du joueur et relayé sa position : « Climat tendu autour de Djaoui Cissé. Agacé par son rôle réduit au Stade Rennais, le milieu envisage un départ. Le Bayer Leverkusen a déjà lancé les hostilités, pendant que Aston Villa et Leeds United avancent leurs pions. Dossier chaud. » Ces mots confirment une situation devenue sensible en interne, alors que le joueur ne se satisfait plus de son temps de jeu.

Une frustration de plus en plus visible

À 22 ans, Djaoui Cissé espérait s’imposer dans la rotation du Stade Rennais mais son utilisation limitée a progressivement nourri son mécontentement. Dans un effectif concurrentiel, son manque de continuité commence à peser dans sa réflexion. En interne, le sentiment d’un projet qui ne correspond pas totalement à ses attentes grandit, ouvrant la porte à une séparation dès le prochain mercato.

Le dossier ne laisse pas indifférent sur le marché. Toujours selon Sébastien Vidal, plusieurs clubs suivent attentivement sa situation. Le Bayer Leverkusen aurait déjà entamé des premières démarches, tandis qu’Aston Villa et Leeds United surveillent également son évolution. Des destinations qui confirment que le profil du milieu reste apprécié pour sa capacité à répéter les efforts et à s’adapter à différents systèmes de jeu.

Une tension qui monte au Stade Rennais

Ce type de situation illustre aussi la difficulté de gestion de certains jeunes profils dans un effectif en reconstruction. Entre ambitions individuelles et concurrence interne, l’équilibre devient fragile. Pour le Stade Rennais, ce dossier pourrait rapidement devenir un sujet central du prochain mercato si aucune évolution positive n’intervient dans les semaines à venir.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)