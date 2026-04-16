RC Lens : le groupe contre Toulouse est tombé, avec plusieurs retours importants !

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À quelques heures d’un match crucial face au Toulouse FC, le RC Lens a dévoilé son groupe. Et la bonne nouvelle est là : plusieurs retours majeurs viennent renforcer l’effectif de Pierre Sage.

Pour cette rencontre de la 30e journée de Ligue 1, les Sang et Or pourront compter sur des renforts précieux, notamment dans le secteur défensif.

Aguilar, Baidoo, Masuaku : des retours qui changent tout

C’est l’information principale de cette annonce : trois joueurs importants font leur retour dans le groupe.

Ruben Aguilar, absent depuis le 21 février

Samson Baidoo, éloigné des terrains depuis le 7 février

Arthur Masuaku, forfait lors du dernier match

Des retours qui arrivent au moment idéal pour le RC Lens, engagé dans un sprint final décisif.

Avec ces renforts, Pierre Sage retrouve des solutions supplémentaires pour stabiliser sa défense.

Des absents et des choix forts

Ces retours entraînent forcément des ajustements. Trois joueurs ne figurent pas dans le groupe :

Nidal Celik

Fodé Sylla

Anthony Bermont

Par ailleurs, plusieurs éléments restent indisponibles :

Kyllian Antonio

Jonathan Gradit

Régis Gurtner

Une situation qui oblige encore le staff à composer avec certaines limites.Un match clé dans la course aux objectifs

La réception du Toulouse FC s’annonce déterminante pour le RC Lens.

Dans une fin de saison où chaque point compte, les Sang et Or n’ont pas le droit à l’erreur, surtout à domicile.

Les retours de joueurs expérimentés pourraient faire la différence.

Lens renforcé au meilleur moment

Avec ces renforts, le RC Lens aborde ce match avec plus de garanties.

défense renforcée

effectif plus complet

options supplémentaires pour Pierre Sage