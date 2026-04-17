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FRANCE

RC Lens – Toulouse : énorme décision de Sage pour Sangaré et Baidoo dans son onze de départ !

Par Bastien Aubert - 17 Avr 2026, 08:00
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Samson Baidoo (RC Lens)

À quelques heures du choc face à Toulouse (20h45), Pierre Sage s’apprêterait à faire des choix forts dans son onze de départ. 

Le verdict est proche de tomber. À l’approche du duel entre le RC Lens et Toulouse en ouverture de la 30e journée de Ligue 1, le staff lensois a dû trancher dans le vif. Et Samson Baidoo en fait les frais. Son était attendu comme une solution mais aucun risque ne sera pris puisque, selon L’Équipe, le défenseur autrichien est jugé encore trop juste pour débuter. Une décision prudente mais lourde de sens.

Masuaku préféré, la défense réorganisée ?

Pour pallier cette absence, un ajustement majeur est attendu dans l’arrière-garde. Arthur Masuaku devrait être aligné dans l’axe gauche de la défense, un choix qui confirme la volonté de sécuriser l’équipe avec des joueurs immédiatement opérationnels. Autre retour notable, celui de Ruben Aguilar, qui renforce les options sur le côté. Mais là encore, la prudence reste de mise. 

Sangaré annoncé sur le banc 

Si des doutes subsistent derrière et que Mamadou Sangaré est annoncé sur le banc, l’attaque du RC Lens, elle, offre davantage de garanties. Le trio composé de Wesley Saïd, Florian Thauvin et Odsonne Édouard devrait être reconduit. Performants et complémentaires, les trois hommes représentent l’un des principaux atouts lensois pour faire la différence face à Toulouse. Rester dans la course au titre passe impérativement par un succès ce soir. 

Le XI probable du RC Lens

Risser – Sarr, Ganiou, Masuaku – Udol, Bulatovic, Thomasson, Aguilar – Sotoca, Thauvin, Édouard.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France

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