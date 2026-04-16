Mercato RC Lens : grosse bataille pour Malang Sarr, Leca joue son va-tout

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Le RC Lens joue gros sur ce mercato. En pleine réussite sportive, le club artésien veut sécuriser ses cadres… mais un dossier s’annonce particulièrement explosif : celui de Malang Sarr.

Revenu en Ligue 1 il y a 18 mois, le défenseur de 27 ans s’est totalement relancé sous le maillot lensois. Aujourd’hui pilier de la défense, il arrive pourtant en fin de contrat en juin prochain… et attire déjà de nombreux prétendants.

Une renaissance spectaculaire à Lens

Le parcours de Malang Sarr est celui d’un joueur revenu de loin. Ancien grand espoir de l’OGC Nice, lancé très tôt au plus haut niveau, il avait ensuite enchaîné les expériences sans réellement s’imposer, notamment du côté de Chelsea FC.

Mais son arrivée au RC Lens a tout changé.

Sous les ordres de Pierre Sage, il s’est métamorphosé :

27 matchs disputés sur 28 possibles

90 minutes à chaque apparition

l’un des meilleurs intercepteurs de Ligue 1

Une régularité impressionnante qui en fait aujourd’hui un élément incontournable.

Pierre Sage, le déclic

Dans plusieurs interviews, Malang Sarr n’a pas caché son admiration pour son entraîneur.

Il évoque un coach “exceptionnel”, dont l’intelligence et la vision du jeu l’ont marqué. À ce stade de sa carrière, il estime même avoir trouvé l’environnement idéal pour s’exprimer pleinement.

Une relation forte, qui pourrait peser dans sa décision… mais pas forcément suffire.

Un joueur libre… et très convoité

Le principal problème pour le RC Lens est simple : Malang Sarr sera libre dans quelques semaines.

Et sur le marché, son profil fait saliver :

expérience en Ligue 1

vécu européen

passage en Premier League

Résultat : selon Foot Mercato, plusieurs clubs anglais se sont déjà positionnés. L’Arabie saoudite reste également attentive à sa situation.

Une concurrence féroce qui complique la tâche des Sang et Or.

Leca fait le forcing, Lens joue son va-tout

Face à cette menace, le RC Lens ne reste pas les bras croisés. En interne, Jean-Louis Leca pousse activement pour convaincre le défenseur de prolonger.

Des discussions régulières ont lieu avec le joueur et son entourage. Le club mise notamment sur :

la stabilité sportive

la confiance du staff

la perspective de la Ligue des champions

Mais un obstacle majeur subsiste : les moyens financiers.

Face aux offres potentielles venues d’Angleterre, Lens pourrait avoir du mal à rivaliser.

Un choix décisif pour la suite de sa carrière

Pour Malang Sarr, l’heure du choix approche.

Plusieurs options s’offrent à lui :

prolonger au RC Lens et continuer sa progression

rejoindre un club plus huppé

céder à une offre financière importante

Un autre facteur pourrait également peser : son ambition d’intégrer la sélection du Sénégal pour la Coupe du monde 2026.

Le RC Lens peut-il encore y croire ?

Le dossier Malang Sarr s’annonce comme l’un des plus chauds du mercato lensois.

joueur clé

libre dans quelques semaines

courtisé en Europe

Tous les voyants sont au rouge… mais rien n’est encore joué.

Une chose est sûre :

le RC Lens joue très gros dans ce dossier.