S’il ne sera plus en poste cet été, Medhi Benatia a déjà lancé des pistes en vue de la saison prochaine. Dont une bien connue de Lamine Yamal au FC Barcelone.

L’OM prépare déjà activement son mercato estival. Medhi Benatia, en première ligne sur les dossiers, aurait relancé deux pistes offensives et défensives : Adam Aznou, jeune talent passé par le FC Barcelone, et Nene Dorgeles, déjà ciblé l’été dernier. Deux profils différents, mais une même logique : renforcer intelligemment l’effectif marseillais.

Un lien avec le Barça et Lamine Yamal

Selon Transferfeed, l’OM s’intéresse donc de près à Aznou, actuellement sous contrat avec Everton. Le club phocéen avait déjà tenté sa chance lors du mercato hivernal, avec une offre rejetée par le club anglais. Mais loin d’abandonner le dossier, Marseille compte revenir à la charge cet été avec une nouvelle approche. Le profil du jeune joueur séduit en interne, notamment pour sa capacité à évoluer dans un registre moderne et dynamique.

Formé au FC Barcelona, Adam Aznou est notamment connu pour avoir évolué aux côtés de Lamine Yamal durant ses années de formation. Une proximité qui témoigne de son niveau technique et de son potentiel, dans un environnement réputé pour produire des talents d’élite. Pour l’OM, ce type de profil correspond parfaitement à une stratégie de recrutement orientée vers des joueurs jeunes, capables de progresser rapidement tout en apportant une valeur immédiate.

Dorgeles, le plan B qui reste d’actualité

Parallèlement, une autre piste offensive refait surface : celle de Nene Dorgeles, aujourd’hui à Fenerbahçe. Déjà ciblé par Marseille l’été dernier, son nom revient dans les discussions comme une alternative crédible à certains dossiers offensifs. À l’époque, cette option avait été activée en cas d’échec sur Igor Paixao, finalement recruté par le club phocéen. Mais malgré cette signature, le profil de Dorgeles continue de plaire en interne. Nene Dorgeles représente une option différente, plus axée sur la percussion et la capacité à faire des différences dans les un-contre-un.

Dans un effectif qui cherche à varier ses solutions offensives, ce type de joueur peut rapidement devenir un atout. Le fait que plusieurs clubs soient également intéressés pourrait accélérer le dossier dans les prochaines semaines. Entre relance de dossiers et suivi de profils ciblés, l’OM montre qu’il ne compte pas perdre de temps. Le club phocéen prépare un été stratégique, avec la volonté de renforcer son effectif tout en restant fidèle à sa ligne directrice. Les pistes Aznou et Dorgeles pourraient bien être parmi les premières à s’enflammer dans les semaines à venir.

Le calendrier de fin de saison de l’OM :

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)