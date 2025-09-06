RC Lens : Bollaert prêt pour un immense coup de folie ce samedi ! 
RC Lens : Bollaert prêt pour un immense coup de folie ce samedi ! 

Bollaert en fusion à Lens
Bastien Aubert
6 septembre 2025

L’équipe féminine du RC Lens s’apprête à vivre un moment historique. Pour son entrée dans l’élite, le club nordiste a déjà vendu plus de 10 000 billets pour la réception du PSG ce samedi à 21h au stade Bollaert-Delelis ! 

Le RC Lens écrit un nouveau chapitre de son histoire. Hier, le club annonçait avoir franchi la barre des 10 000 billets vendus pour le match contre le PSG, première rencontre de la saison en Première Ligue féminine. Un chiffre impressionnant pour une équipe qui évoluait encore en seconde division la saison dernière. Le club artésien n’a pas caché son ambition : battre le record précédent, établi à 10 237 spectateurs lors du match contre le FC Metz le 19 avril dernier.

Sarah M’Barek, l’entraîneure des Lensoises, souligne l’importance de ce soutien massif dans L’Équipe : « J’espère qu’on sera au moins au niveau du match de l’année dernière, parce que plus de 10 000 Lensois dans les tribunes, ça faisait vraiment beaucoup de bruit. Nos supporters ne viennent pas uniquement pour assister au match, ils viennent chanter et encourager l’équipe. Dans le foot féminin, ce n’est quand même pas commun. » Les Lensoises peuvent donc compter sur une véritable marée humaine pour ce premier rendez-vous face au PSG, créant une atmosphère unique et motivante pour leurs débuts en élite.

La montée du RC Lens, tout comme celle de l’OM, s’accompagne d’un engouement médiatique et populaire qui profite à l’ensemble du football féminin. Ces clubs, forts de leur identité et de leur base de supporters, apportent visibilité et notoriété à un championnat encore en pleine expansion. La combinaison de performance sportive et d’ambiance bouillante à Bollaert-Delelis pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour les Lensoises.

