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FRANCE

RC Lens Mercato : qui est Serge-Philippe Raux-Yao, cible des Sang et Or ?

Par William Tertrin - 16 Avr 2026, 15:00
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Serge-Philippe Raux-Yao célébrant un but avec le Rapid de Vienne.

Le RC Lens, actuel 2e de Ligue 1, prépare activement son mercato estival. Parmi les pistes défensives étudiées par les Sang et Or figure Serge-Philippe Raux-Yao, un défenseur central français de 26 ans évoluant au SK Rapid Vienne en Autriche. Ce colosse de 1,97 m suscite l’intérêt du club artésien, qui chercherait donc à renforcer son axe défensif en prévision d’un ou plusieurs départs cet été.

Un parcours atypique mais solide

Né le 30 mai 1999 à Pontoise (Val-d’Oise), Serge-Philippe Raux-Yao possède la double nationalité française et ivoirienne. Formé au Cergy Pontoise FC puis à l’Entente SSG, il rejoint l’AJ Auxerre en 2017. Il y fait ses premiers pas professionnels mais ne dispute qu’un seul match en équipe première avant de s’exiler en Belgique à l’été 2020, au Cercle Bruges. Son passage en Jupiler Pro League reste discret (seulement 3 apparitions).

En janvier 2022, il effectue un retour gagnant en France en signant à Rodez (Ligue 2). C’est là qu’il explose véritablement : titulaire indiscutable, il dispute plus de 80 matchs en deux saisons et demie, se faisant remarquer pour sa solidité défensive et sa présence aérienne impressionnante. En juillet 2024, il rejoint le Rapid Vienne en Autriche en tant que joueur libre.

Depuis, il s’est rapidement imposé comme un cadre de l’équipe, portant le numéro 6 et accumulant déjà une cinquantaine de matchs toutes compétitions confondues (données actualisées mars 2026). Cerise sur le gâteau, il a même été le coéquipier d’un certain… Mamadou Sangaré, arrivé l’été dernier à Lens en provenance de Vienne.

Un profil physique et technique taillé pour la Ligue 1

À 26 ans, Raux-Yao entre dans la pleine maturité de sa carrière. Ses principales qualités :

  • Une taille hors norme (1,97 m) qui en fait un monstre dans les duels aériens et sur coups de pied arrêtés.
  • Une bonne relance du pied gauche (pied fort).
  • Une force physique et une agressivité bien dosées.
  • Une bonne lecture du jeu et un positionnement solide.

Les observateurs le décrivent comme un défenseur moderne, dominant dans les airs et capable de jouer dans une défense à trois ou à quatre.

Pourquoi le RC Lens s’intéresse-t-il à lui ?

Récemment, Sky Sport Austria indiquait que le RC Lens suivait de près le défenseur du Rapid Vienne. Aucune offre officielle n’a encore été transmise, mais l’intérêt est réel. Le club artésien, qui vise souvent des profils à fort potentiel à un prix raisonnable, voit en Raux-Yao une opportunité intéressante dans l’optique de retrouver la Ligue des Champions. Sa valeur marchande est estimée entre 3,5 et 5 millions d’euros sur Transfermarkt, même si le Rapid Vienne pourrait réclamer un montant plus élevé (autour de 7-10 M€ selon certaines rumeurs) compte tenu de son contrat courant jusqu’en juin 2028. Un transfert resterait cependant accessible pour les finances lensoises. De plus, le RCL doit composer avec la fin de contrat de Malang Sarr, mais aussi les intérêts grandissants autour de Samson Baidoo et Ismaëlo Ganiou.

Pour l’instant, le dossier reste au stade de l’intérêt. Le Rapid Vienne, qui a fait venir Raux-Yao gratuitement il y a moins de deux ans, ne le laissera pas partir facilement. D’autres clubs (notamment en Serie A comme Torino) seraient également attentifs. En France, l’ASSE, Brest, ou encore Montpellier avaient manifesté un intérêt dans le passé.

Reste à savoir si le RC Lens passera à l’action cet été. Avec son gabarit impressionnant, son expérience en Ligue 2 et sa bonne forme en Autriche, Serge-Philippe Raux-Yao pourrait bien être le type de renfort discret mais efficace que les Sang et Or affectionnent. Affaire à suivre dans les prochaines semaines…

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